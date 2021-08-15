بدء حجز وحدات سكنية بنظام التمويل العقارى لجميع المواطنين عبر البريد اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلن صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى عن فتح باب شراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية لإعلانى المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين (2) لكافة المواطنين بما فيهم المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021 وحتى يوم الخميس الموافق ٩ سبتمبر 2021، علماً بأن الحجز يتم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق www.shmff.gov.eg.





وأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، باب الحجز لوحدات سكنية كاملة التشطيب، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "سكن لكل المصريين 2" لمنخفضى ومتوسطى الدخل، وذلك فى ضوء طرح البنك المركزى المصري، لمبادرته الجديدة بإتاحة التمويل العقارى بسعر عائد 3 % لمدة 30 عاماً، والتى بدأ تطبيقها منذ يوم 13 يوليو 2021.

وأكد وزير الإسكان، أن طرح المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، يُعد استكمالاً لمسيرة النجاح التى حققتها المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية، والتى شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين، كما يُعد تطبيقاً عملياً على أرض الواقع لمبادرة التمويل العقارى الجديدة الصادرة عن البنك المركزي، والتى تمثل نقلة غير مسبوقة فى مجال التمويل العقارى فى مصر.

وأشارت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، إلى أنه سيتم نشر إعلانين لطرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري، وأخرى تحت الإنشاء (سيتم تسليمها خلال 36 شهراً) بجميع محافظات الجمهورية، على أن يتم الحجز اعتباراً من يوم الأحد الموافق 8 أغسطس 2021، وحتى يوم السبت الموافق 14 أغسطس 2021، (للمواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة فقط)، واعتباراً من يوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021 وحتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021، (لجميع المواطنين متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة)، علماً بأن الحجز سيتم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق www.shmff.gov.eg.

وأكدت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أن طرح الإعلانين فى وقت واحد يأتى استجابة لمطالب المواطنين، حيث يتضمن الإعلان الأول وحدات جاهزة للتسليم الفورى (غرفتين وصالة - و3 غرف وصالة) بمساحات تتراوح بين 75 و90 م2، فى مدن ومراكز المحافظات التالية: (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بنى سويف، أسيوط، الوادى الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط)، وتتراوح أسعار الوحدات السكنية بين 164 و310 آلاف جنيه، كما سيتم طرح وحدات أخرى ضمن نفس الإعلان فى مدينتى شطا والزرقا بمحافظة دمياط بمساحات تتراوح بين 105 و114م2، وبسعر يتراوح بين 640 و900 ألف جنيه، موضحة أن شراء الوحدات المطروحة بهذا الإعلان يتم وفقاً لنظام التمويل العقاري، والشروط التفصيلية للمبادرة الصادرة من البنك المركزى المصرى بتاريخ 13 يوليو 2021، حيث يتم سداد مقدم يبدأ من 10 % لوحدات محدودى الدخل، و15 % لوحدات متوسطى الدخل لمدة تصل إلى 30 عامًا بسعر عائد 3 % سنويًا متناقصة، ويتم شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

وأشارت مى عبدالحميد، إلى أن الإعلان الثاني، خاص بالمواطنين من متوسطى الدخل فقط، ويتضمن وحدات كاملة التشطيب (3 غرف وصالة) سيتم تسليمها خلال 36 شهرا، ويتم طرح الوحدات بالمدن التالية: (بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بنى سويف الجديدة، الغردقة "البداري"، وبورفؤاد)، وتتراوح مساحات الوحدات السكنية المطروحة بين 100 و120 م2، ويتراوح سعر الوحدة السكنية بين 471 و950 ألف جنيه، وسيتم سداد 12 دفعة ربع سنوية تبدأ فى 1 يناير 2022 تبلغ قيمتها 25 % من ثمن الوحدة، ويسدد باقى ثمن الوحدة بحد أقصى 65 % من ثمن بيعها بنظام التمويل العقارى لمدة تصل إلى 30 عاماً بسعر عائد 3 % متناقصة سنوياً، ويتم شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

وقالت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري: فيما يخص حدود الدخل من جميع مصادر الدخل التى سيتم التعامل وفقاً لها، للعملاء من منخفضى ومتوسطى الدخل، فبالنسبة للمواطنين من منخفضى الدخل، فإن الحد الأقصى لصافى الدخل السنوى للأعزب يبلغ 54 ألف جنيه بما يعادل 4500 جنيه شهرياً، والحد الأقصى لصافى الدخل السنوى للأسرة يبلغ 72 ألف جنيه بما يعادل 6000 جنيه شهرياً، أما فيما يخص المواطنين من متوسطى الدخل فإن الحد الأقصى لصافى الدخل السنوى للأعزب يبلغ 120 ألف جنيه بما يعادل 10 آلاف جنيه شهرياً، و168 ألف جنيه سنوياً للأسرة بما يعادل 14 ألف جنيه شهرياً، على أن يكون الحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى لمنخفضى الدخل 1200 جنيه، والحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى لمتوسطى الدخل 2500 جنيه.

تجدر الإشارة إلى أنه على المواطنين الراغبين فى مزيد من التفاصيل والاستفسارات، متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالى (http://www.facebook.com/shmffeg)، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالى (https://www.youtube.com/shmffeg)، وكذا الموقع الإلكترونى للصندوق (www.shmff.gov.eg)، أو من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أى تليفون محمول، ورقم 090071117 من أى خط أرضى من الساعة 9 صباحاً : 6 مساءً طوال أيام الأسبوع، عدا يومى الجمعة والسبت، أو من خلال التوجه لأى مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن / مديريات الإسكان.