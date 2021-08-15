نشاط رعوى فى صوم العذراء مريم فى سيناء الشمالية

جدة - نرمين السيد - شهدت إيبارشية سيناء الشمالية نشاطًا رعويًا بمناسبة صوم السيدة العذراء الذى بدأ الأسبوع الماضى، حيث قام الأنبا قزمان أسقف الإيبارشية بجولة فى كنائس سيناء الشمالية بدأت بكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب فى بئر العبد.





وأُقيمت القداسات والنهضات الروحية، وكذلك فى كنائس القديسين مار مينا والبابا كيرلس السادس بالمساعيد، والسيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالعريش. وعلى صعيد آخر، زار الأنبا قزمان اللواء ممدوح أبو زيد، لتهنئته بالتعيين مديرًا لأمن محافظة شمال سيناء الذى تم مؤخرًا، وكذلك لتقديم الدعم المعنوى لرجال الشرطة والجيش البواسل فى حربهم ضد الإرهاب.

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