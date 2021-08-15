لينك بوابة الأزهر www.azhar.eg استعلام نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس

يتراقب طلاب الثانوية الأزهرية ظهور النتيجة خلال الفترة الحالية حيث كان من المقرر أن تظهر نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2020 / 2021 خلال الفترة من 8 إلى 15 أغسطس حسبما صرح الدكتور سلامة داوود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.
وكان طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية في مختلف محافظات الجمهرية قد عاشوا حالة من الترقب والانتظار لظهور نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، إلا أن المسؤولين في الأزهر الشريف قد حسموا أمر ظهور نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، حيث تم الاعلان عن موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية، والذي سيكون يوم الأحد الخامس عشر من أغسطس من العام 2021 بمشيئة الله تعالى، حيث سيقوم الأزهر الشريف بالاعلان عن نتيجة الأزهر من خلال مؤتمر صحفي يعقده الأزهر الشريف، وبحضور العديد من الصحفيين، ومراسلي القنوات الفضائية، وذلك من أجل نقل وقائق المؤتمر الصحفي الخاص بنتيجة الثانوية الأزهرية، قبل أن يقوم الأزهر الشريف بإتاحة النتيجة لكافة طلاب الثانوية الأزهرية عبر موقع بوابة الأزهر الشريف.
مؤشرات النجاح في نتيجة الثانوية الأزهرية لن تتغير عن العام الماضي، حيث ستكون نسبة النجاح في القسم العلمي فوق الـ 70 % ونسبة النجاح في القسم الأدبي فوق الـ 60% وتكون النسبة الإجمالية فوق الـ 60 %.
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للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 << أضغط هنا >>
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