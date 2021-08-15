ظهرت ”مبروك” طالع نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 الآن .. رابط مباشر

نتيجة الثانوية الأزهرية، أعلنت مشيخة الأزهر عن إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية اليوم الأحد بعد أن يتم إعتمادها من قبل وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وذلك بعد أن قام فضيلة الإمام الأكبر بالاتصال بأوائل الثانوية الأزهرية 2021.

وبلغ عدد الطلاب في نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 هذا العام 113473 طالب وطالبة ينقسمون إلى 74754 طالبا بالقسم الأدبي و 38719 طالبا بالقسم العلمي.

حتى تصدرت القائمة البحثية لذلك يستعرض الصباح العربى من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة طلاب الثانوية الأزهرية وموعد إعلان النتيجة وعدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام.

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