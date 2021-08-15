روابط نتيجة الثانوية الأزهرية برقم الجلوس على بوابة الأزهر الإلكترونية ”الناجح يرفع...

زادت في الساعات الأخيرة علميات البحث حول رابط بوابة الأزهر الشريف بالتزامن مع اقتراب الأزهر الشريف الاعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 في كافة محافظات جمهرية مصر العربية، حيث أعلن الأزهر الشريف أن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الأول ستكون متاحة لكافة طلاب الأزهر في مختلف المحافظات من خلال موقع بوابة الأزهر الشريف على شبكة الانترنت.

ويرصد لكم موقع الصباح العربى التعليمى خلال التقرير التالي، طريقة الحصول على شهادة الثانوية الأزهرية 2021 من خلال الموقع الرسمى للأزهر الشريف.

ويسمح رابط نتيجة الثانوية الأزهرية لـ113 ألفًا و473 طالبًا وطالبة هذا العام، مقسمين إلى 74 ألفًا و754 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي، و38 ألفًا و719 طالبًا وطالبة في القسم العلمي، ممن خاضوا امتحانات الثانوية الأزهرية 2021، في 609 لجان على مستوى الجمهورية.

للاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 << أضغط هنا >>