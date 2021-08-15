وزير الأوقاف : الخطاب الدينى الرشيد قضية أمن قومى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن من يقرأ ما يحدث على الساحة العالمية من تطورات بعضها فى محيطنا الإقليمى، وبعضها ربما يراه البعض بعيدًا عنا جغرافيا، غير أن تأثير المتغيرات العالمية فى عالم اليوم لم يعد مرتبطا بالبعد المكانى.







وأضاف الوزير، فى بيان، أن أهل الشر يتناصرون حيث كانوا، ويدعم بعضهم بعضا بكل السبل، ويرى كل منهم فى علو صوت أهل التطرف مشجعًا ومحفزًا وداعمًا له، وخاصة من يتدثرون بعباءة الدين ويتخذون منه ستارا وغطاء لتنفيذ ما يكلفون به من هدم وتخريب . وأكد الوزير، أن الخطاب الدينى الوسطى الرشيد قضية أمن قومى، وأن تفكيك أباطيل وبنى التطرّف وحواضنه مطلب شرعى ووطنى، كما أن تقوية الجيش الوطنى واجب الوقت. وتابع: "تحية لقواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية، وتحية لكل وطنى شريف مخلص لوطنه مستعد للتضحية بالنفس والنفيس فى سبيله" .

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