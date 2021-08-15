شيخ الأزهر يشيد بوالدة الأول على الثانوية الأزهرية : كرست حياتها لأبنائها

جدة - نرمين السيد - نشر الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو له أثناء تهنئته لأحد أوائل الثانوية الأزهرية الحاصل على 100%.





وأشاد الإمام الأكبر أثناء المكالمة بوالدة الطالب الحاصل على 100% التى كرست حياتها بعد وفاة زوجها لتربية 3 أبناء أكبرهم معيدة فى كلية الصيدلة والثانية طالبة بكلية الطب، والابن الأخير الأول على الثانوية الأزهرية. وقال الإمام الطيب عبر حساباته الرسمية تعليقا على الفيديو: "تأثرتُ بهذه الأمِّ الفاضلة والمربية النبيلة، التى رغم وفاة زوجها إلا أنها كرَّست حياتها لتربية أبنائها وتعليمهم، وجعلت منهم نماذجَ متميزةً فى التفوق والنَّجاح". وتابع: "تحيَّتى وتقديرى وإجلالى لهذه الأم، ولكل أمٍّ تكافح وتجعل من أبنائها مشروعَ حياة".



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