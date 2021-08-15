/645368/النائب-محمود-حسين-ننتظر-الإنجازات-من-أبطالنا-البارالمبيين-ومصر-أصبحت-تبهر-العالم

أكد النائب محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن مايحدث مع أبطال مصر البارالمبيين هو أقل شئ يمكن تقديمه لهؤلاء الأبطال، مشيرا للدعم الكبير من الدولة وقيادتها المختلفة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن الزي الرسمي للبعثة البارالمبية في طوكيو2020.

وقال النائب محمود حسين خلال المؤتمر الصحفي في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج: " إن شاء الله البعثة البارالمبية هذا العام ستحقق أعلى نتائج في تاريخ الألعاب في مصر، والإعداد الذي سبق البعثة يجعلنا واثقين من ذلك وهو مجهود يشار له بالبنان".

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وتابع: " رأينا حضور وإعداد مشرف ، وهذا المجهود سيكتب نجاحا كبيرا لرفع أسم مصر عاليا بإذن الله".

وواصل: " يجب أن نقر أن الأحداث والفعاليات في مصر شكلها تغيير بكثير،و أصبح الجودة شعارنا في تلك المرحلة".

النائب محمود حسين يؤكد على تقديم الدعم للرياضيين

وأستكمل: " منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مهمة البلاد أصبح كل حدث مبهر على أرض أم الدنيا، ونحن الأن في المؤتمر الصحفي لنؤكد أن أبطالنا البارالمبيين لا يختلفون عن الأولمبيين".

وأضاف : " تنظيم البطولات في مصر أيضا أختلف بشكل كثير والدليل تنظيم كأس العالم لليد والأمم الإفريقية لكرة القدم".

وأختتم : " سننتظر مجئ البعثة للقاهرة وهم يحملون الميداليات كما جرت العادة".

كلمة وزير الشباب والرياضة

أكد صبحي أن الدولة المصرية تحت رئاسة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تولي اهتماماً كبيراً بالرياضيين المصريين وهو ما ظهر جلياً في الفترة الماضية.

مضيفاً أن اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة حياة خطاب بذلت جهدا كبيرا من اجل تجهيز اللاعبين الابطال للتأهل الي بارالمبياد طوكيو، ومن ثم المشاركة في البارالمبياد والحصول على العديد من الميداليات.

واختتم صبحي كلمته متمنياً أن تحصد البعثة المصرية أكبر عدد من الميداليات، خاصة وأن مشاركة مصر السابقة في بارالمبياد ريو عام 2016، استطاعت مصر خلالها الحصول على 12 ميدالية (3 ذهب- 5 فضة- 4 برونز)، وموجها حديثه للرياضيين المصريين انهم هم واجهة مصر المشرفة ويمثلون مصر في البطولة، متمنياً التوفيق لهم جميعاً.

البعثة المصرية البارالمبية

وتشارك البعثة المصرية بعدد 49 لاعب ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات.

الجدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة قد أنهت بالتنسيق مع اللجنة البارالمبية كافة الإجراءات الخاصة بسفر البعثة المصرية البارالمبية، كما تم الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بتذاكر السفر لجميع أعضاء البعثة والملابس الخاصة بالبعثة فضلاً عن التنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية بطوكيو بشأن وصول ومشاركة البعثة المصرية ، كما قامت الوزارة بتوفير كافة الأجهزة الرياضية والأجهزة التعويضية للاعبين، والتي من المقرر لها ان تغادر يومي 19-20 أغسطس 2021 للمشاركة في البطولة.