/645363/اللجنة-الأولمبية-تصدر-بيانا-حول-موقف-الإنتخابات-القادمة

أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب بيانا رسميا تعلن فيه إلغاء إنتخابات الإتحادات الرياضية المختلفة فضلا عن إلغاء بعض الإنتخابات التي أنتهت بالتزكيه.

اللجنة الأولمبية تصدر بيانا حول موقف الإنتخابات القادمة

وجاء بيان اللجنة الأولمبية المصرية كالتالي:

" فى إطار من سعي اللجنة الأولمبية المصرية لتحري الأصوب ، والعمل علي إزكــاء روح المنافسة ، وتوسعة دائـــرة المشاركة فى إنـتـــخاباتالإتحادات الرياضـــية ، فقد خلصت اللجنة الأولمبية المصرية تقــديراً لكل الإعــتبارات الــسابـقة وغيــرها إلى إيــقـــاف إنــعــقــاد كـــافة الجمعياتالعمومية للإتحادات الرياضية ؛ سواء التى حُـسمت مقاعد مجلس الإدارة فيها بالــتزكــية ، أو التى تجرى بها إنتخابات لأختيار مجالس إدارتها".

بيان ناري من اللجنة الأولمبية المصرية

وتابع بيان اللجنة : " وبالبناء عليه ؛ فقد تم إقـــــرار جـدول زمنى لــبــِدء وسريان إجراءات جديدة لإنعقاد الجمعيات العمومية للإتحادات الرياضية بـــــدأً من يومالسبت الموافق 28/8/2021 ، حيث يتم الدعوة للإنتخابات وفتح باب الترشيح لمجالس الإدارات وذلك لمدة ( 7 ) أيــام، على أن تسير بقية الإجراءاتقدماً علي وفق المواعيد الواردة والمحددة بقانون الرياضة ولوائح النظم الأساسية المعتمدة للإتحادات الرياضية ، وبما يتسق مع المواثيق الدولية ،مع التأكيد الكامل علي صون حق الجمعيات العمومية في إختيار مجالس إداراتها".

اللجنة الأولمبية تصدر بيانا عن الانتخابات في مصر

وتابعت اللجنة: "وتؤكد اللجنة الأولمبية المصرية حرصها البالغ على التنسيق الدائم مع وزارة الشباب والرياضة وكافة الجهات الوطنية المعنية ، وإزالة اللبسالذى قد يـقع أو يعلق بأى من الإجراءات تحـرياً لترسيخ وتوكيد الثقة في إنعقاد الجمعيات العمومية ، للوصول لافضل العناصر التى تشارك فىإدارة شئون الرياضة".

وأختتم البيان: "وفقنا الله جميعاً لما فيه خير الرياضة المصرية ورفعة شأنها .. رئيس اللجنة الاولمبية المصرية".