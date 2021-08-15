محافظ بورسعيد يفتتح مستشفى المعلمين بحى المناخ

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ بورسعيد عادل الغضبان، أن بورسعيد تشهد طفرة غير مسبوقة فى المجال الطبى والصحى، وأن مستشفى المعلمين تم إنشاؤها لخدمة معلمى بورسعيد، وذلك تقديرًا لدور وجهود المعلم فى تنشئة الأجيال القادرة على بناء المستقبل، لافتا أن محافظة بورسعيد حققت انجازا كبيرا فى القطاع الصحى بتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل والتى ساهمت فى تطوير المنظومة الصحية بكامل مقوماتها ووفرت الرعاية الصحية المتكاملة لجميع مواطنى بورسعيد.





جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ مساء اليوم السبت، مستشفى المعلمين بنطاق حى المناخ، وبحضور الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وخلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب على الألفى نقيب المعلمين ببورسعيد، والدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة. وتفقد "محافظ بورسعيد" أقسام ووحدات المستشفى الجديدة، مشيدا بالمستشفى التى تضاف لمنظومة العمل الطبى المتميزة بمحافظة بورسعيد.

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