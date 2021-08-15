جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا إسحق أسقف طما، اليوم السبت، القداس الإلهى بكنيسة السيدة العذراء فى قرية الحديقة.



جدة - نرمين السيد - صلى الأنبا إسحق أسقف طما، اليوم السبت، القداس الإلهى بكنيسة السيدة العذراء فى قرية الحديقة. وعقب صلاة الصلح رسم نيافته 15 من أبناء الكنيسة برتبة مساعد شماس للخدمة بها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأنبا إسحق يرسم 15 مساعدًا شماس فى قرية الحديقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.