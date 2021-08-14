/645360/مدرب-الأهلي-يكشف-السبب-وراء-الفوز-على-إنبي-وتطلعات-الفريق-القادمة

كشف سامي قمصان مدرب للنادي الأهلي أسباب الفوز على إنبي بهدفيين دون رد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة الثلاثون من الدوري الممتاز. وقال سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق فوزًا مهمًّا اليوم على إنبي في إطار رحلة الحفاظ على لقب الدوري.

وأضاف مدرب الأهلي : " بعد خسارة نقطتيين أمام الإسماعيلي، لم يعد أمامنا سوى تحقيق الفوز وهو ما أكده الجهاز الفني في حديثه مع اللاعبين، حيث شددنا على أهمية تحقيق الفوز بالمباريات المتبقية من أجل الحفاظ على حظوظنا في تحقيق بطولة الدوري".

مدرب الأهلي يكشف السر وراء الفوز على إنبي

وأكد مدرب الأهلي أن جميع المباريات باتت صعبة للغاية في المرحلة الحالية من عمر الدوري.

وأوضح قمصان إلى أن الجهاز الفني حرص على مطالبة اللاعبين بحسم لقاء الليلة أمام إنبي، حيث ظهر الجميع في حالة تركيز شديدة من أجل حصد النقاط الثلاث لمواصلة حظوظ الفريق في حصد اللقب.

الأهلي يتقدم على إنبي بثنائية

وتابع قمصان إن اللاعبين لديهم رغبة قوية في مواصلة الانتصارات من أجل الحفاظ على حظوظنا في الفوز باللقب المحلي بعد التتويج بالبطولة لمدة 4 مواسم سابقة.

وكشف مدرب الأهلي أن لاعبي الفريق يحتاجون إلى الدعم والمساندة في الوقت الحالي، خاصة في ظل صعوبة المرحلة الحالية من عمر المسابقة.

تشكيل الأهلي أمام إنبي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: علي معلول - وأيمن أشرف - وياسر إبراهيم - وأكرم توفيق.

في خط الوسط: حمدي فتحي - وعمرو السولية - ومحمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: محمود كهربا - ووالتر بواليا - وحسين الشحات.

ويدخل النادي الأهلي المباراة في محاولة تحقيق الفوز، وحصد الثلاث نقاط من اللقاء، بعد السقوط في فخ التعادل أمام الإسماعيلي في اللقاء الماضي في الجولة التاسعة والثلاثون من بطولة الدوري الممتاز.

موقف الفريقين في الدوري

يحتل الاهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 68 نقطة، من أصل 30 مباراة، حقق من خلالها 20 انتصار، ووقع في فخ التعادل في 8 مباريات، وخسر في مبارتين.

يحتل إنبي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 39 نقطة، من أصل 30 مباراة، حقق من خلالها 9 انتصار، ووقع في فخ التعادل في 12 مباريات، وخسر في 9 مباريات.