«مش بيغني ولا بيمثل» تعرف على دور حمو بيكا بمسرحية«شمسية وأربع كراسي»

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كشف الفنان أشرف عبد الباقي لأول مرة عن دور مطرب المهرجانات حمو بيكا المثير للجدل بمسرحية «شمسية وأربع كراسي» بعدما تعرض عبد الباقي لحملة هجوم شرسة من قبل الجمهور بعدما أعلن عن مشاركة بيكا في المسرحية.

دوت الخليج يكشف دور حمو بيكا بمسرحية «شمسية وأربع كراسي»

قال أشرف عبد الباقي خلال برنامج “ET بالعربي” بأن الفنان حمو بيكا يعد إختيار صحيح بالنسبة له للمشاركة في مسرحية «شمسية وأربع كراسي» بسبب كثرة الشغب الذي تسبب به خلال الفترة الأخير بمدينة الساحل الشمالي المكان الأساسي التي تدور به أحداث المسرحية، مشيرا إلى أنها لن يشارك كمغني أو ممثل لكنه سيظهر بشخصية الحقيقية ليروي أزماته مع الساحل الشمالي.

هجوم الجمهور على أشرف عبد الباقي بسبب حمو بيكا

وكان قد تعرض الفنان الكبير أشرف عبد الباقي لحملة هجوم شرسة من قبل الجمهور بسبب حمو بيكا، مطرب المهرجانات الشعبية، وذلك بعد أن أعلن عبد الباقي مشاركة الأخير في مسرحيته الجديدة التي تحمل اسم «شمسية وأربع كراسي».

واستقبل الجمهور نبأ مشاركة حمو بيكا في مسرحية «شمسية وأربع كراسي» بغضب عريم على الفنان أشرف عبد الباقي، اذ علق احدهم قائلا: “انت شخصية محترمة المفروض يا أستاذ أشرف بلاش تشارك في فرض شخصيات زي حمو بيكا علي المجتمع اللي بتساعد في إفساد الزوق العام”، وقال الأخر: “عيب أوي انت حضرتك أنا من اكتر الناس الي بتحبك وفعلا فخور ان عندنا ف بلدنا واحد زيك لانك بطلعلنا نجوم محدش كان عارف فيهوم حد واصبحو نجوم شباك ودائما بتحب تساعد غيرك ومش مهم عندك نفسك بس انك تجيب واحد زي بيكا ده وطلعو وتعملو حساب ده غلطه متطلعش من اشرف عبد الباقي نهائي ومبروك مقدما”.

فضلا عن بعض التعليقات مثل: “أخر صورة دي بوظت الدنيا، ازاي تجيب بيكا يااستاذ اشرف، صراحه بيكا ضيف غلط”.

نقيب المهن التمثيلة: بيكا في «شمسية وأربع كراسي» يشارك بالغناء والمهن الموسيقية تخلي مسؤليتها

وعلق دكتور أشرف زكي على هذا الهجوم قائلا بأن حمو بيكا يشارك في مسرحية «شمسية وأربع كراسي» بالغناء وليس التمثيل، ويظهر كضيف وليس ممثلا أساسيا في المسرحية، وأن المسؤول بما يفعله حمو بيكا هي نقابة الموسيقيين وليست نقابة الممثلين.

ليرد عيله الفنان هاني شاكر بإعتباره نقيب المهن الموسيقية، قائلا: "ماليش علاقة بحمو بيكا لإنه لا ينتمي إلى نقابة المهن الموسيقية، ودي حاجة ماتخصنيش ولا أستطيع الحكم عليه".

الجدير بالذكر، أنه لم يلتفت مطرب المهرجانات حمو بيكا لحملة الهجوم التي شنها الجمهور حول الفنان أشرف عبد الباقي، اذ أنه شر البوستر الدعائي الخاص بمسرحية «شمسية وأربع كراسي» عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها قائلا: “شرف لي اني اكون ضيف في مسرحية شمسية واربع كراسي مع الاستاذ اشرف عبد الباقي علي مسرح الساحل يوم ٥-٨، منتظركم جميعا”.