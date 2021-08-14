بعد منع الرجال من الحضور..إلغاء حفل حمو بيكا بالساحل الشمالي

/645358/بعد-منع-الرجال-من-الحضورإلغاء-حفل-حمو-بيكا-بالساحل-الشمالي

ألغت إدارة الشاطئ المخصص للسيدات حفل مطرب المهرجانات الشعبية الفنان حمو بيكا الذي كان من المقرر أن يقام اليوم السبت الموافق 14 من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد إثارة العديد من الجدل حوله بسبب منع الرجال من حضور الحفل.

دوت الخليج يكشف سبب إلغاء حفل حمو بيكا بالساحل الشمالي

وأتى قرار إلغاء حفل حمو بيكا بسبب قرار من نقابة المهن الموسيقية بشأن منع بيكا و4 آخرين من مؤدي المهرجانات من إقامة حفلات لحين تصحيح أوضاعهم وإجتيازهم إختبارات عضوية النقابة، وتم اقتصار الحفل على فقرة استعراضية للراقصة البرازيلية لورديانا.

شروط حفل حمو بيكا تثير الجدل

وكانت قد أثارت شروط حفل حمو بيكا الجدل حوله اذ جاءت على النحو الأتي عدم دخول الرجال والإقتصار على السيدات فقط، فضلا عن ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة لحضور الحفل مع اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

هجوم الجمهور على أشرف عبد الباقي بسبب حمو بيكا

وكان قد تعرض الفنان الكبير أشرف عبد الباقي لحملة هجوم شرسة من قبل الجمهور بسبب حمو بيكا، مطرب المهرجانات الشعبية، وذلك بعد أن أعلن عبد الباقي مشاركة الأخير في مسرحيته الجديدة التي تحمل اسم «شمسية وأربع كراسي».

استقبل الجمهور نبأ مشاركة حمو بيكا في مسرحية «شمسية وأربع كراسي» بغضب عريم على الفنان أشرف عبد الباقي، اذ علق احدهم قائلا: “انت شخصية محترمة المفروض يا أستاذ أشرف بلاش تشارك في فرض شخصيات زي حمو بيكا علي المجتمع اللي بتساعد في إفساد الزوق العام”، وقال الأخر: “عيب أوي انت حضرتك أنا من اكتر الناس الي بتحبك وفعلا فخور ان عندنا ف بلدنا واحد زيك لانك بطلعلنا نجوم محدش كان عارف فيهوم حد واصبحو نجوم شباك ودائما بتحب تساعد غيرك ومش مهم عندك نفسك بس انك تجيب واحد زي بيكا ده وطلعو وتعملو حساب ده غلطه متطلعش من اشرف عبد الباقي نهائي ومبروك مقدما”.

فضلا عن بعض التعليقات مثل: “أخر صورة دي بوظت الدنيا، ازاي تجيب بيكا يااستاذ اشرف، صراحه بيكا ضيف غلط”.

تفاصيل مسرحية «شمسية وأربع كراسي»

الجدير بالذكر، أنه يشارك في بطولة مسرحية «شمسية وأربع كراسي» بجانب ميرهان حسين كلا من محمد عبد الرحمن وأشرف عبدالباقي، أوس أوس، محمد أنور، مريهان حسن، والعمل من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبدالوهاب، إخراج أشرف عبد الباقي.

وتدور أحداث المسرحية بداخل كومباوند بالساحل الشمالي، إذ يصل طرد غريب في فيلا العائلة، ومعه تبدأ حالة من الصراعات، لكن في ظل هذه الأحداث المتوترة يصل زكي والذي يجسد شخصيته محمد عبدالرحمن، مدير بنك، لزيارة العائلة، لتزداد الأمور تعقيدًا، وتتابع سلسلة من المواقف المثيرة في إطار كوميدي خفيف.