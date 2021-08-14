/645357/الأهلي-يستعيد-نغمة-انتصاراته-بالفوز-على-إنبي-بثنائية

انتهت أحداث مباراة الأهلي وإنبي بهدفين دون رد لصالح المارد الأحمر، عن طريق والتر بواليا ومحمد مجدي أفشة، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الممتاز، وتقام المباراة على استاد السلام.

ويستعرض دوت الخليج تشكيل فريق النادي الأهلي أمام فريق إنبي.

نجح والتر بواليا بتسجيل الهدف الأول للنادي الأهلي في الدقيقة الثانية من إنطلاقة المباراة عن طريق، ركلة ركنية لصالح فريق الأهلي من جهة اليسار نفذها أفشة عن طرييق تمريرة قصيرة إلى علي معلول فأرسل كرة عرضية متقنة قابلها والتر بواليا برأسية من على القائم القريب سكنت يمين المرمى.

كابتن رامي صبري واقف وسايب بواليا يحط الحول وعامل نفسه ان الكورة صعبه https://t.co/1UTkElVPaM — ‏ 🏹 F!GO°○•° 1911 🇦🇹 ‏﮼الزمالك ‏﮼جيمي 🇪🇬 (@gamal_figo) August 14, 2021

وأكد محمد مجدي أفشة على هدف بواليا بالهدف الثاني في الدقيقة الثامنة والعشرون من عمر المباراة من خلال تمريرة رائعة من محمود كهربا إلى محمد مجدي أفشة المتمركز يسار منطقة الجزاء فسدد كرة رائعة بباطن القدم اليمنى سكنت أقصى يسار المرمى.

الله يا أفشة الله 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/fVOIFB98Ji — 𓁳𓆃 الليدي دجاجة♓️ (@roka_2) August 14, 2021

تشكيل الأهلي أمام إنبي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: علي معلول - وأيمن أشرف - وياسر إبراهيم - وأكرم توفيق.

في خط الوسط: حمدي فتحي - وعمرو السولية - ومحمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: محمود كهربا - ووالتر بواليا - وحسين الشحات.

ويدخل النادي الأهلي المباراة في محاولة تحقيق الفوز، وحصد الثلاث نقاط من اللقاء، بعد السقوط في فخ التعادل أمام الإسماعيلي في اللقاء الماضي في الجولة التاسعة والثلاثون من بطولة الدوري الممتاز.

موقف الفريقين في الدوري

يحتل الاهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 68 نقطة، من أصل 30 مباراة، حقق من خلالها 20 انتصار، ووقع في فخ التعادل في 8 مباريات، وخسر في مبارتين.

يحتل إنبي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 39 نقطة، من أصل 30 مباراة، حقق من خلالها 9 انتصار، ووقع في فخ التعادل في 12 مباريات، وخسر في 9 مباريات.

قائمة الأهلي لمواجهة إنبي

حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود متولي، سعد سمير، محمود وحيد، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط: ديانج، حمدي فتحي، عمر السولية، محمد مجدي "أفشة"، أكرم توفيق، أجايي، محمود عبد المنعم "كهربا"، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: بواليا، محمد شريف، محمد شريف، صلاح محسن.