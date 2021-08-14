7 نصائح لخفض استهلاك التكييف خلال الصيف|تعرف عليها

يتخوف كثير من المواطنين من تشغيل أجهزة التكييف، خاصةً مع ارتفاع درجات الحرارة في أشهر الصيف؛ مما يؤدي إلى ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء لاسيما بعد الزيادة الجديدة التي أقرتها وزارة الكهرباء.

أعدت وزارة الكهرباء عددا من النصائح لترشيد استهلاك التكييف من الكهرباء بمقدار 10% باتباع خطوات بسيطة؛ وهي كالآتي:

1- غلق أبواب ونوافذ الغرفة وإسدال جميع الستائر وتظليل الغرفة ومنع دخول أشعة الشمس.

2- اضبط درجات الحرارة عند درجة 25 درجة مئوية.

3- في حال الاكتفاء من تلطيف الجو داخل الغرفة يمكن الاكتفاء بتشغيل المروحة.

4- قم بإغلاق جهاز التكييف قبل المغادرة بربع ساعة.

5- إزالة أي مصدر حراري داخل الغرفة، سواء كانت لمبات حرارية أو أجهزة أخرى .

6- عند شراء الأجهزة الكهربائية يجب اختيار الأجهزة الأكثر كفاءة والأقل استهلاكًا، حيث يتواجد بطاقة لكفاءة الطاقة ملصقة على جميع الأجهزة الكهربائية.

7- تنظيف جهاز التكييف والفلاتر بشكل دوري.

ومن جانب آخر تعرف على عدد من النصائح والخطوات لتنظيف أجهزة التكييف وهي:

1- فصل التيار الكهربائي نهائيا.

2- غسل الوحدة الخارجية- مع رش خل أو صابون وتركه لمدة 5 دقائق- من جميع الاتجاهات تحت ضغط الماء، سواء باستخدام خرطوم المياه أو رشاش صغير حتى سقوط الأتربة.

3- فك فلاتر الهواء وتنظيفها بالماء وتركها لتجف.

4-استخدام بخاخة لتنظيف مكان خروج الهواء ويمكن إضافة خل للماء لضمان تنظيف أسرع.

5- الحرص على تكرار العملية لحين إزالة كل الأتربة.

وتتمثل أسعار شرائح الكهرباء العام المالي الجديد 2021/2022، في الآتي:

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 48 قرشا بدلا من 38 قرشا).

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (58 قرشا بدلا من 48 قرشا).

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (77 قرشا بدلا من 65 قرشا).

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 106 قروش بدلا من 96 قرشا).

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 128 قرشًا بدلا من 118 قرشا).

6- الشريحة السادسة من صفر إلى ألف كليو وات (128 قرشا بدلا من 118 قرشا).

7- الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 (145 قرشا).