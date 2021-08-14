الأنبا باسيليوس يتابع أعمال التجديدات لمبنى المؤتمرات بسمالوط

جدة - نرمين السيد - تابع الأنبا باسيليوس، مطران الأقباط الكاثوليك، اليوم السبت، بيت الخدمات والمؤتمرات بسمالوط لمتابعة آخر أعمال التشطيبات والتجهيزات وتجهيز الملاعب لخدمة المؤتمرات والندوات والرحلات استعدادًا لافتتاحه مشجعًا الأخوة العمال على كل ما يبذلونه.





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