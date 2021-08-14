«الجميع خلف الرئيس من أجل حياة كريمة»..برلمانيون:ما يحدث من تطوير للعشوائيات في مصر يعد «انتصارًا لحقوق الإنسان»

/645356/الجميع-خلف-الرئيس-من-أجل-حياة-كريمةبرلمانيونما-يحدث-من-تطوير-للعشوائيات-في-مصر-يعد-انتصارا-لحقوق-الإنسان

رأى نواب البرلمان أن ما قامت به الدولة في قطاع تطوير العشوائيات، يعد انتصارا لحقوق الإنسان المصرى قبل أن يكون إنجازا ضخما ضمن إنجازات الدولة في مختلف القطاعات، مشيرين إلي أن تطوير 357 منطقة حتي الآن خلال عدة سنوات فقط دليل علي حجم الإنجاز الذى تم.

وأشاد رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، عماد سعد، بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، وسعيه المستمر لافتتاح أكبر قدر من المشروعات التنموية والسكنية، التي تستهدف الارتقاء بأحوال المواطنين المعيشية، ضمن فلسفة الرئيس لضمان حياة كريمة لكل المصريين.

دوت الخليج

وأكد رئيس لجنة الإسكان، على أن حديث الرئيس اليوم اتسم بالصراحة المعتادة، وحالة المكاشفة التي تضع الحقائق أمام أعين الجميع، سعيا لحلول ناجزة ومغايرة لمشكلات تراكمت على البلاد طوال العقود الماضية، موضحا أن الرئيس السيسي قد كشف عن حجم النجاحات التي حققتها الدولة في التعامل مع ملف الإسكان، وطريقة تكثيف الجهود لدى الحكومة لتطوير حياة المصريين بوتيرة عمل لاتتوقف، وتتناسب مع الجمهورية الجديدة.

وأشار النائب عماد سعد أن فلسفة العمل التي ينطلق منها الرئيس عبدالفتاح السيسي كما ظهرت في تصريحاته اليوم، توضح أنه يقهر كافة التحديات بهدف إزالة العشوائيات وهزيمة الفقر والجهل، وإحداث نقلة نوعية في المقابل بمشروعات خدمية واقتصادية وتنموية وسكنية، تستهدف في النهاية إلى بناء "إنسان مصري" قادر على التعامل مع معطيات المستقبل وإنجاح الجمهورية الجديدة وزيادة مكتسباتها.

ولفت النائب عماد سعد إلى أن الإعلان عن أن شركة العاصمة الإدارية بإمكانها أن تقدم قوائم مالية بـ 100 مليار جنيه كأموال سائلة بالبنوك، هو أمر يترك آثار إيجابية غير مسبوقة على الاقتصاد المصري، ويساهم بشكل حقيقي في إعادة بناء وصياغة إمكانيات الدولة على أساس قوي وناجح.

واستطرد النائب: حديث الرئيس السيسي اليوم، حمل رسائل طمأنة للمصريين بخصوص أمور حيوية تتعلق بالدعم ومستقبل المشروعات التنموية في البلاد، وهو مايثبت أن البلاد قد تمكنت بفضل توجيهات الرئيس من إحداث تحولات جذرية في قطاع الإسكان، وهو القطاع الذي شهد قرارات وخطط وإجراءاتا مستمرة للتطوير العمراني بجميع محافظات مصر، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وضع المصريون نصب عينيه حينما أطلق مبادرة «سكن كل المصريين» بتقديم وحدات تناسب جميع المواطنين، وهو مانجني ثماره ومكتسباته اليوم.

وتوقع رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن تواصل الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، افتتاح وتدشين وإطلاق لمشروعات السكنية التي توفر حياة كريمة خالية من العشوائيات والفقر بالنسبة للمواطنين، وأن القيادة السياسية ستكون قادرة على الدوام على إحداث طفرة غير مسبوقة في القطاعا التنموية الحيوية في البلاد عموما، وقطاع الإسكان في مصر خصوصا.

وقال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ما قامت به الدولة في قطاع تطوير العشوائيات، يعد انتصارا لحقوق الإنسان المصرى قبل أن يكون إنجازا ضخما ضمن إنجازات الدولة في مختلف القطاعات، مشيرا إلي أن تطوير 357 منطقة حتي الآن خلال عدة سنوات فقط دليل علي حجم الإنجاز الذى تم.

«الجميع خلف الرئيس من أجل حياة كريمة»..برلمانيون:ما يحدث من تطوير للعشوائيات في مصر يعد «انتصارًا لحقوق الإنسان»

وأضاف أبو العلا في تصريح للمحررين البرلمانين، تطوير تلك المناطق وتوفير حياة كريمة للمواطنين المقيمين بها، ليس مجرد حق من حقوق الإنسان، وإنما يمثل توفير منظومة متكاملة من أهم وأغلي حقوق للإنسان، تتلخص في الحياة الكريمة التي تضم السكن اللائق والخدمات من مياه شرب وصرف صحي وصحة وتعليم وترفيه ورياضة وثقافة وأمن.

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن تجاهل المنظمات الدولية لتلك الإنجازات في مجال حقوق الإنسان، هو أمر يكشف عن عدم شفافيتها وإختلال موازينها.

وأشار النائب أيمن أبو العلا، إلي فخره بحجم ذلك الإنجاز في تطوير العشوائيات، في تلك الفترة الزمنية التي لاتتعدى عدة سنوات، قائلا:" يحسب للقيادة السياسية تبني ذلك الملف الذي كان يؤرق البلاد منذ عشرات السنوات".

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أيضا هناك فائدة كبيرة تعود علي المجتمع ككل من وراء تطوير العشوائيات، وهو الإهتمام ببناء الإنسان ولاسيما الأجيال القادمة بشكل أفضل، والحد من الجرائم التي كانت تقع بسبب سوء الأحوال الإجتماعية لسكان تلك المناطق العشوائية، بالإضافة الي القضاء علي مظاهر التلوث وانتشار الأوبئة من خلالها.

ووصف النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات ، حجم المشروعات في قطاع الإسكان التي استعراضها اليوم رئيس الحكومه المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء اثناء افتتاح بعض المشروعات بمدينة بدر بحضور الرئيس السيسي إنجاز التاريخي .

واضاف رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب، ان ماتم انجازة من مشروعات قومية في جميع المجالات سواء الاسكان او النقل جاء نتاج جهود ورؤية كبيرة تعمل عليها الدولة منذ فترة طويلة مشيرا إلى أن البنية التحتية في مصر شهد تطور كبير في مختلف المحافظات وتم بالفعل توفير حياة كريمة للمواطن.

وأكد النائب علاء عابد، أن كلمة الرئيس السيسي اليوم خلال افتتاح المشروعات اتسمت بالصراحة والوضوح وكشفت حجم الأعباء التي تتحملها الدولة في جميع الملفات وبخاصة ملف الدعم وحرص القيادة السياسيه علي وصول لمستحقيه

«الجميع خلف الرئيس من أجل حياة كريمة»..برلمانيون:ما يحدث من تطوير للعشوائيات في مصر يعد «انتصارًا لحقوق الإنسان»

وأكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب أن مشروعات الإسكان الجديدة والمتنوعة التي شهدتها أثناء مشاركتها اليوم على أرض مدينة بدر وخلال إفتتاح فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لها ، وتفقد سيادته عدد من الوحدات السكنية ومشروعات الاسكان ، شيء يدعو للفخر والاعتزاز بالجمهورية الجديدة في ضوء هذا التحول والتغير والمعجزات التى تتحقق على أرض الواقع يوم بعد يوم لصالح المواطن ، مؤكدة أن الوحدات السكنية التي تقدمها الدولة المصرية للمواطنين في منطقة بها كافة الخدمات والمرافق وبهذا الشكل من الجاهزية والتشطيب الكامل وأجود أنواع الفرش إنجاز ما بعده إنجاز ، وجاء في ضوء اهتمام الدولة وحرصها أن يعيش المواطن حياة كريمة حقيقية ، وهو ما أكد عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى وحول أحلام المواطنين لحقيقة .

وقالت النائبة نورا على ، أننا حقيقةً أمام جمهورية جديدة صنع قائدها الرئيس عبد الفتاح السيسى المستحيل وعبر الصعاب ونفذ مدن عالمية ومشروعات قومية عملاقة انتشرت على أرض الوطن وقضى على العشوائيات ، وحول الصحراء لتنمية وعمران وقدم للمواطن وحدات إسكان كاملة التشطيب على أتم جاهزية من المعيشة ، مضيفة أننا فى جمهورية جديدة حققت حكوماتها إنجاز كبير ونقلة تنموية ومعمارية ، ونهضة حقيقية تمت في قطاع الإسكان وكثير من القطاعات المختلفة لصالح المواطنين ، والتي تؤكد أن الدولة المصرية وضعت المواطن نصب أعينها وحسنت حياته وأصبح يعيش حياة بها كافة أوجه الدعم .

وأشادت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة بالنواب بالانجاز الكبير الذى أعلن عنه سيادة الرئيس وهو طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة والذى سوف يكون لها مردود إيجابى قوى على التنمية الاقتصادية للدولة، وزيادة الاستثمار من خلال استقطاب مستثمرين جدد و رؤوس أموال مختلفة بجميع اهداف الاستثمار وتحقيق ثروات سريعة الاستثمار متوسط و طويل الأجل وإعطاء دفعة كبيرة لنشاط البورصة المصرية التي تعد مرآة للاقتصاد المصري.

وقال النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن ما حققته الدولة من إنجازات قي قطاع تطوير العشوائيات، بمثابة شهادة فخر لكل مصرى، نظرا لأن تلك الإنجازات التي طالبت تطوير ٣٥٧ منطقة عشوائية تمت في مدة وجيزة.

وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، تعقيبا على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، عددا من المشروعات من مدينة بدر، إلى أن تطوير العشوائيات يحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية، قائلا: قريبا سنعلن مصر خالية من العشوائيات، بفضل الخطة المدروسة التي تقوم الدولة على تنفيذها.

وقال زين الدين: تطوير العشوائيات لم يقف عند تطوير المسكن فقط، بل توفير بيئة مناسبة للسكن والحياه الكريمة لملايين المواطنين الذين كانوا يعانون علي مدار ٣٠ عاما من الإقامة وسط العشوائيات، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذ قرار جرئ بتطوير تلك المناطق وتحويلها لمناطق أكثر أمانا.

ودعا عضو مجلس النواب، إلي أهمية الحفاظ علي تلك الإنجازات، من خلال العمل على مواجهة الزيادة السكانية التي كانت سببا في ظهور تلك العشوائيات، لاسيما وأن النمو السكاني غير المدروس يعمل على تآكل أي محاولات للتطوير أو التنمية.

وصفت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو لجنة السياحة والطيران المدني، تصريحات الرئيس السيسي الأخيرة حول أزمة الزيادة السكنية بأنها توصيف دقيق للمشكلة وإبراز لحجم الجهود التى تبذلها الدولة لمواجهتها دون أنتظار أي عائد بحسب تعبيرها.

وأشارت النائبة في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تناول القضية أكثر من مرة وآخرها اليوم في أفتتاح عدد من المشرعات من مدينة بدر، الأمر الذي يستوجب تضافر في الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني لإيجاد حلول علمية وعملية لهذه القضية الشائكة.

وأوضحت سحر طلعت مصطفى، أن الدولة تقوم بجهود كبيرة في الفترة الأخيرة من خلال توفير السكن الملائم ومحاربة العشوائيات، قائلة: ولكن إستمرار النمو السكاني بهذه الطريقة وبدون أي ضوابط يؤثر تأثيرا سلبيا في أن تؤتي هذه المشروعات ثمارها على النحو الأمثل.

وفي شأن ملف تطوير العشوائيات، أشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة تقوم بجهود غير مسبوقة للوصول بمصر بدون عشوائيات، مؤكدة أنه يحسب هذا النجاح للرئيس عبد الفتاح

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن جهود الدولة المصرية فى القضاء علي العشوائيات مقدرة وترجمة علي أرض الواقع لملف حقوق الإنسان وخاصة علي مستوى حق السكن الذى مثل إشكالية كبيرة فى الشارع المصرى قبل 2011 قائلا:" جهود الدولة المصرية فى القضاء علي العشوائيات ترجمة علي أرض الواقع لحقوق الإنسان".

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، تعليقًا على حديث الرئيس السيسي خلال افتتاحه عددا من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر، وتأكيده على إن خطة تطوير العشوائيات لها أبعاد اجتماعية تستهدف تحسين جودة النشء، كما أن تحسن أوضاع المواطنين يحتاج إلى ضبط النمو السكانى مع زيادة الدخل.

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن ما قامت به الدولة المصرية خلال السنين الماضية في ملف الإسكان نقلة بكل المقاييس، حيث خلال الـ 7 سنين الماضية تم تنفيذ وحدات بمعدل ما تم تنفيذه في 38 سنة من 1976 لـ2013، أي بمعدل 200 ألف وحدة سنويا بجانب ماتم من مبادرات لتيسير السداد كان آخرها مبادرة التمويل العقاري بفايدة متناقصة 3% وفترة سداد توصل لـ30 سنة.

ثمن حزب حماة الوطن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد من المشروعات السكنية في مدينة بدر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والتي تضمنت مشروع سكن مصر بالقاهرة الجديدة ومشروع سكن مصر بالعبور الجديدة، مؤكدًا أن الدولة تعمل وفق سياق وخطة متكاملة للتطوير والتنمية.

وأشار الحزب أن ما شهدته مصر على مدار السبع سنوات الأخيرة وخاصة في ملف العشوائيات، لم تشهده البلاد على مدار العقود السابقة، بالرغم من التحديات التى تواجهها الدولة المصرية من أنتشار الوباء اللعين فيروس كورونا المستجد، والإرهاب الاسود وغيرها ، إلا أن كل ذلك تحقق بفضل الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في مواجهة المشكلات التي كانت تُعرقل جذب الاستثمارات العالمية لمصر.

وأضاف الحزب أن هذه المشروعات جعلت مصر، منافساً قويا أقتصاديا، لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية مما يعود بالثقة على المستثمرين لإقامة المشروعات في مختلف المجالات والتى تحقق المزيد من النجاحات في مجال التنمية .

وأشاد بدعوة الرئيس السيسى لشركات القطاع الخاص للمشاركة فى المشروعات العقارية الجديدة على قاعدة الأرض مقابل وحدات سكنية وذلك للعمل على سرعة إنجاز المشروعات وفى المقابل تحصل الدولة على وحدات من هذه المشروعات بنسبة ثمن الأرض وايضا مخطط طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة خلال الفترة المقبلة

اكد الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ ، أن مشروعات الإسكان الجديدة والمتنوعة التي اقامها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه قيادة البلاد شيء يدعو للفخر والاعتزاز بالجمهورية الجديدة في ضوء هذا التحول والتغير والمعجزات التى تتحقق على أرض الواقع يوم بعد يوم لصالح المواطن .

وأكد رئيس حزب المؤتمر، أن الوحدات السكنية التي تقدمها الدولة المصرية للمواطنين بها كافة الخدمات والمرافق وبهذا الشكل من الجاهزية والتشطيب الكامل ، يؤكد اهتمام الدولة وحرصها أن يعيش المواطن حياة كريمة التي حولت احلام المواطن لحقيقة.

وقال رئيس حزب المؤتمر ، أننا أمام جمهورية جديدة صنع قائدها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وعبر الصعاب ونفذ مدن عالمية ومشروعات قومية عملاقة انتشرت على أرض الوطن وقضى على العشوائيات ، وحول الصحراء لتنمية وعمران وقدم للمواطن وحدات إسكان كاملة التشطيب على أتم جاهزية من المعيشة .

واكد عضو مجلس الشيوخ ، أننا فى جمهورية جديدة حققت حكوماتها إنجاز كبير ونقلة تنموية ومعمارية ، ونهضة حقيقية تمت في قطاع الإسكان وكثير من القطاعات المختلفة لصالح المواطنين ، والتي تؤكد أن الدولة المصرية وضعت المواطن نصب أعينها وحسنت حياته وأصبح يعيش حياة بها كافة أوجه الدعم .