وزير الشباب والرياضة يشيد بجهود النائب أحمد دياب للرياضة المصرية «فيديو وصور»

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شهد المؤتمر الصحفي للإعلان عن الزي الرسمي للبعثة البارالمبية المشاركة في بارالمبياد طوكيو ٢٠٢٠ تواجد فعال للنائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بجانب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وأشاد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمجهودات اللجنة بمجلس الشيوخ تحت قيادة النائب أحمد دياب وكيل اللجنة في إطار حرصها الدائم على دعم أبطال مصر في كافة المجالات على رأسها الألعاب البارالمبية والأولمبية.

وأكد وزير الرياضة خلال كلمته على الدور الفعال للجان الشباب والرياضة بمجلسي النواب والشيوخ، مشيدا بالجهود الكبيرة المبذولة خلال الفترات الماضية للنائب أحمد دياب على وجه الخصوص.

كلمة وزير الشباب والرياضة

أكد صبحي أن الدولة المصرية تحت رئاسة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تولي اهتماماً كبيراً بالرياضيين المصريين وهو ما ظهر جلياً في الفترة الماضية.

مضيفاً أن اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة حياة خطاب بذلت جهدا كبيرا من اجل تجهيز اللاعبين الابطال للتأهل الي بارالمبياد طوكيو، ومن ثم المشاركة في البارالمبياد والحصول على العديد من الميداليات.

واختتم صبحي كلمته متمنياً أن تحصد البعثة المصرية أكبر عدد من الميداليات، خاصة وأن مشاركة مصر السابقة في بارالمبياد ريو عام 2016، استطاعت مصر خلالها الحصول على 12 ميدالية (3 ذهب- 5 فضة- 4 برونز)، وموجها حديثه للرياضيين المصريين انهم هم واجهة مصر المشرفة ويمثلون مصر في البطولة، متمنياً التوفيق لهم جميعاً.

البعثة المصرية البارالمبية

وتشارك البعثة المصرية بعدد 49 لاعب ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات.

الجدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة قد أنهت بالتنسيق مع اللجنة البارالمبية كافة الإجراءات الخاصة بسفر البعثة المصرية البارالمبية، كما تم الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بتذاكر السفر لجميع أعضاء البعثة والملابس الخاصة بالبعثة فضلاً عن التنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية بطوكيو بشأن وصول ومشاركة البعثة المصرية ، كما قامت الوزارة بتوفير كافة الأجهزة الرياضية والأجهزة التعويضية للاعبين، والتي من المقرر لها ان تغادر يومي 19-20 أغسطس 2021 للمشاركة في البطولة.