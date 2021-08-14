/645354/الزمالك-يبدأ-الإستعداد-لمواجهة-دجلة-بدون-راحة

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، على مواصلة استعداد القلعة البيضاء، على مواصلة مشوارة في الدوري بعد تحقيق الفوز اليوم على الإسماعيلي، قبل مواجهة وادي دجلة الثلاثاء المقبل.

موعد عودة الزمالك للتدريبات بعد الفوز على الإسماعيلي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدا الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا للقاء وادي دجلة المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي.

وعقب التدريب من المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق لمدة يومين استعدادا للقاء دجلة.

وفاز الزمالك على الإسماعيلي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم باستاد الاسماعيلية، ليرفع الفريق رصيده إلى ٧٠ نقطة يحتل بها صدارة الدوري.

تصريحات باتريس كارتيرون

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه سعيد جدا بأداء اللاعبين في الشوط الثاني لمباراة الإسماعيلي اليوم في الدوري الممتاز، موضحا أن اللاعبين تماسكوا في الشوط الثاني بعد أحداث الشوط الأول.

ويستعرض دوت الخليج تصريحات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بعد الفوز على الإسماعيلي.

وأوضح المدير الفني للزمالك في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أنه سعيد بالهدف الثاني لأنه شارك فيه أكثر عدد ممكن من اللاعبين قبل تسجيله، كما أنه جاء مباشرة بعد الهدف الأول.

غياب الونش وعبد الشافي

كما أشار كارتيرون إلى أنه طالب اللاعبين بين شوطي المباراة بالهدوء والاستمتاع بلعب كرة القدم في الشوط الثاني، مشددا على أنه حرص على تجهيز جميع اللاعبين لتفادي الإيقافات، موضحا أن غياب محمد عبد الشافي ومحمود الونش عن لقاء دجلة سيمنحهما فرصة للحصول على راحة، في حين سيتم الدفع ببدلاء تم تجهيزهم بصورة جيدة لتعويض غياب اللاعبين.

وتابع كارتيرون بأن فريق الإسماعيلي فريق كبير، وكل مباراة لها ظروفها الخاصة.

آداء الزمالك الشوط الثاني

وشدد كارتيرون على أن أداء الزمالك تحسن في الشوط الثاني، مضيفا أن هدفه الفوز في المباريات المتبقية في الدوري لتتويج باللقب.

وفاز الزمالك على الإسماعيلي بهدفين دون رد في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري، ورفع رصيده إلى 70 نقطة يتصدر بها ترتيب جدول الدوري.

تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي:

حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أحمد فتوح

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمد أبو جبل ومحمود علاء وحازم إمام ومحمود عبد العزيز ومحمود عبد الرازق شيكابالا و إسلام جابر و أيمن حفني وحميد أحداد ومروان حمدي.