/645354/الزمالك-يبدأ-الإستعداد-لمواجهة-دجلة-بدون-راحة
حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، على مواصلة استعداد القلعة البيضاء، على مواصلة مشوارة في الدوري بعد تحقيق الفوز اليوم على الإسماعيلي، قبل مواجهة وادي دجلة الثلاثاء المقبل.
موعد عودة الزمالك للتدريبات بعد الفوز على الإسماعيلي
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدا الأحد على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا للقاء وادي دجلة المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي.
وعقب التدريب من المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق لمدة يومين استعدادا للقاء دجلة.
وفاز الزمالك على الإسماعيلي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم باستاد الاسماعيلية، ليرفع الفريق رصيده إلى ٧٠ نقطة يحتل بها صدارة الدوري.
تصريحات باتريس كارتيرون
أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه سعيد جدا بأداء اللاعبين في الشوط الثاني لمباراة الإسماعيلي اليوم في الدوري الممتاز، موضحا أن اللاعبين تماسكوا في الشوط الثاني بعد أحداث الشوط الأول.
ويستعرض دوت الخليج تصريحات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بعد الفوز على الإسماعيلي.
وأوضح المدير الفني للزمالك في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أنه سعيد بالهدف الثاني لأنه شارك فيه أكثر عدد ممكن من اللاعبين قبل تسجيله، كما أنه جاء مباشرة بعد الهدف الأول.
غياب الونش وعبد الشافي
كما أشار كارتيرون إلى أنه طالب اللاعبين بين شوطي المباراة بالهدوء والاستمتاع بلعب كرة القدم في الشوط الثاني، مشددا على أنه حرص على تجهيز جميع اللاعبين لتفادي الإيقافات، موضحا أن غياب محمد عبد الشافي ومحمود الونش عن لقاء دجلة سيمنحهما فرصة للحصول على راحة، في حين سيتم الدفع ببدلاء تم تجهيزهم بصورة جيدة لتعويض غياب اللاعبين.
وتابع كارتيرون بأن فريق الإسماعيلي فريق كبير، وكل مباراة لها ظروفها الخاصة.
آداء الزمالك الشوط الثاني
وشدد كارتيرون على أن أداء الزمالك تحسن في الشوط الثاني، مضيفا أن هدفه الفوز في المباريات المتبقية في الدوري لتتويج باللقب.
وفاز الزمالك على الإسماعيلي بهدفين دون رد في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري، ورفع رصيده إلى 70 نقطة يتصدر بها ترتيب جدول الدوري.
تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي:
حراسة المرمى : محمود جنش
خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي
خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أحمد فتوح
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمد أبو جبل ومحمود علاء وحازم إمام ومحمود عبد العزيز ومحمود عبد الرازق شيكابالا و إسلام جابر و أيمن حفني وحميد أحداد ومروان حمدي.
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