فيديو.. الرئيس السيسى يستمع لشكاوى المواطنين فى حفل إفطار الأسرة المصرية

جدة - نرمين السيد - واستمع الرئيس السيسى، خلال الحفل إلى عدد من أسئلة المواطنين، حيث أجاب عليها.

فى البداية قالت رحمة، عاملة بقطاع السياحة، إن هناك تخوفا من قبل البعض تجاه قانون العمل الجديد.

كما وجه محمد عمر، بالشكر للرئيس السيسى على السكن البديل الذى وفرته له الدولة بعد نقله من عزبة الهجانة.

وتابع:" أنا عارف إنك هتزعل منى يا ريس.. أنا عندى خمس بنات وولد وكنت بخاف عليهم وأنا فى العزبة ولكن الآن زال هذا الخوف بعدما انتقلنا إلى مكان لائق".

كما طرح محمد سامى، سؤالين على الرئيس السيسى، الأول طلب منه معرفة انتمائه الكروى هل "أهلاوى أم زملكاوى"، والثانى متعلق بالتعصب الكروى، وضرورة أن تتدخل الدولة لوقف زيادة التعصب.

كما طرحت إحدى الحاضرات سؤالا بشأن الثانوية العامة وتأثيرها على الأسرة المصرية.

ورد الرئيس عليها قائلا: "إزاى المجتمع يتصور إن ممكن الدولة تعمل حاجه ضد مصلحة ناسها، أمال إحنا قاعدين نعمل أيه؟ لو أنا هعملك مشكلة فى التعليم".

وأضاف الرئيس: "الطالب لو جاب 90% هيدخل طب.. إحنا بناخد أعلى درجات، ولو قولت مش معناه إنه ملوش مكان ليه مكان، والدكتور طارق شوقى ووزير التعليم العالى هيتكلموا فى الموضوع دا".

وأوضح السيسى: "الامتحانات والإجراءات متعملتش عشان تعذب الأسر وتضيع مستقبل أبناءها، وإلا يبقى إحنا ناس مش كويسين، مضيفا: "قد تكون النتائج مش زى ما كانت قبل كده".

ولفت الرئيس: "المشكلة إننا قعدنا 50 سنة متغيرناش، وبقينا كلنا أسرى للواقع اللى متغيرش، ومنغيرش إلا لأجل المصلحة".

ووجه الرئيس السيسى، رسالة طمأنة لأولياء الأمور: "حرصنا على أن التطوير يهدف إلى تحسين العملية التعليمية وليس هدم مستقبل أبناء وهتشوفوا دا، حتى لو انخفضت المجاميع هتدخل الكليات بأعلى المجموع".​

وقال عبد الناصر، أحد المواطنين من سكان أهالينا 2: "أنا كنت فى الهجانة وحضرتك نقلتنا فى مشروع أهالينا 2، وما شاء الله البلكونة بتاعة الشقة بتاعتى معلش فى اللفظ، بمكان عزبة الهجانة كله".

ورد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على المواطن، قائلا: "عيب كده، انت هتعملنا مشكلة كبيرة جدا كده"، ليرد المواطن قائلا: "والله العظيم بجد يا ريس".

وأضاف: "أنت أب لكل المصريين قبل ما تكون رئيس..أنا دائما بحبك وحاطط صورتك عندى..أنت عملت كتير.. ومعنديش أسئلة".

كما توجه مواطن للرئيس عبد الفتاح السيسى بشكوى قائلا: "أنا كنت عايش فى عزبة الهجانة، وعندى محل صغير، وبصلح خلاطات ومراوح، عشان أعيش منه أنا وبناتى الخمسة".

وتابع المواطن قائلا:" نقلت لمدنية أهالينا 2 والحمد لله الشقة جميلة جدا، وافضل بكتير من الهجانة، لكن معنديش محل أكل منه عيش".

ورد الرئيس السيسى على المواطن قائلا: "عشان خاطر بناتك مشكلتك هتتحل".

وسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الحفل، عددا من عقود الشقق الجديدة للمواطنين، كما كرم ومنح شهادات التقدير للعناصر المتميزة من القائمين على المشروع.