/645353/الشوط-الأول-الأهلي-يتقدم-على-إنبي-بثنائية

انتهت أحداث الشوط الأول بين الأهلي وإنبي بهدفين دون رد لصالح المارد الأحمر، عن طريق والتر بواليا ومحمد مجدي أفشة، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الممتاز، وتقام المباراة على استاد السلام.

ويستعرض دوت الخليج تشكيل فريق النادي الأهلي أمام فريق إنبي.

تشكيل الأهلي أمام إنبي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: علي معلول - وأيمن أشرف - وياسر إبراهيم - وأكرم توفيق.

في خط الوسط: حمدي فتحي - وعمرو السولية - ومحمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: محمود كهربا - ووالتر بواليا - وحسين الشحات.

ويدخل النادي الأهلي المباراة في محاولة تحقيق الفوز، وحصد الثلاث نقاط من اللقاء، بعد السقوط في فخ التعادل أمام الإسماعيلي في اللقاء الماضي في الجولة التاسعة والثلاثون من بطولة الدوري الممتاز.

قائمة الأهلي لمواجهة إنبي

حراسة المرمى: علي لطفي، مصطفى شوبير، محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمود متولي، سعد سمير، محمود وحيد، علي معلول، محمد هاني.

خط الوسط: ديانج، حمدي فتحي، عمر السولية، محمد مجدي "أفشة"، أكرم توفيق، أجايي، محمود عبد المنعم "كهربا"، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: بواليا، محمد شريف، محمد شريف، صلاح محسن.

شفاء بدر بانون من فيروس كورونا

وأعلنت زوجة بانون شفاء بدر من فيروس كورونا عبر حسابها الشخصي علي الإنستجرام موضحة : " الحمد الله زوجي تعافي".

تحول عينة مسحة بدر بانون

تأتي هذا نتيجة للمسحة التي أكد الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، د إن بدر بانون لاعب الفريق، سوف إجرائها مسحة طبية الأمس؛ للاطمئنان على حالته بعد إصابته بفيروس كورونا، وخضوعه للعزل والتزامه بالبروتوكول العلاجي.

وكان بانون قد أجرى مسحتين من قبل، وجاءت نتيجتهما إيجابية، فيما أجرى مسحة جديدة أمس ، وعلى ضوء نتيجتها يتحدد موعد انتظامه في مران الأهلي الجماعي.

وخاض الأهلي مرانه ظهر أمس على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة انبي والتي تقام مساء السبت المقبل ضمن منافسات بطوله الدوري الممتاز.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة الإسماعيلي أمس تدريبات استشفائية، فيما أجرى الجهاز الفني تقسيمة لباقي اللاعبين.