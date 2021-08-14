/645352/كارتيرون-هدفنا-الفوز-بالدوري-ولدينا-بدائل-الونش-وعبد-الشافي

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه سعيد جدا بأداء اللاعبين في الشوط الثاني لمباراة الإسماعيلي اليوم في الدوري الممتاز، موضحا أن اللاعبين تماسكوا في الشوط الثاني بعد أحداث الشوط الأول.

ويستعرض دوت الخليج تصريحات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بعد الفوز على الإسماعيلي.

وأوضح المدير الفني للزمالك في المؤتمر الصحفي عقب المباراة أنه سعيد بالهدف الثاني لأنه شارك فيه أكثر عدد ممكن من اللاعبين قبل تسجيله، كما أنه جاء مباشرة بعد الهدف الأول.

غياب الونش وعبد الشافي

كما أشار كارتيرون إلى أنه طالب اللاعبين بين شوطي المباراة بالهدوء والاستمتاع بلعب كرة القدم في الشوط الثاني، مشددا على أنه حرص على تجهيز جميع اللاعبين لتفادي الإيقافات، موضحا أن غياب محمد عبد الشافي ومحمود الونش عن لقاء دجلة سيمنحهما فرصة للحصول على راحة، في حين سيتم الدفع ببدلاء تم تجهيزهم بصورة جيدة لتعويض غياب اللاعبين.

وتابع كارتيرون بأن فريق الإسماعيلي فريق كبير، وكل مباراة لها ظروفها الخاصة.

آداء الزمالك الشوط الثاني

وشدد كارتيرون على أن أداء الزمالك تحسن في الشوط الثاني، مضيفا أن هدفه الفوز في المباريات المتبقية في الدوري لتتويج باللقب.

وفاز الزمالك على الإسماعيلي بهدفين دون رد في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري، ورفع رصيده إلى 70 نقطة يتصدر بها ترتيب جدول الدوري.

تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي:

حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أحمد فتوح

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمد أبو جبل ومحمود علاء وحازم إمام ومحمود عبد العزيز ومحمود عبد الرازق شيكابالا و إسلام جابر و أيمن حفني وحميد أحداد ومروان حمدي.

تشكيل الإسماعيلي:

حراسة المرمي: محمد فوزي.

خط الدفاع: باهر المحمدي، مروان الصحراوي، مصطفي الزناري، محمد عادل، حسين السيد.

خط الوسط: محمود دونجا، أحمد مصطفي، فخر الدين بن يوسف.

خط الهجوم: شيلونجو ، شكري نجيب.