«العائدون من داعش» محور أحداث مسلسل «هجمة مرتدة2» لأمير كرارة

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تعاقد النجم أمير كرارة على بطولة الجزء الثاني من مسلسل «هجمة مرتدة»، بعد أن تولى بطولة الجزء الأول الفنان أحمد عز، والذي حقق نجاحًا كبيرًا ولاقى ردود أفعال إيجابية خلال عرضه في موسم رمضان المنقضي.

دوت الخليج يكشف تفاصيل مسلسل «هجمة مرتدة2» لأمير كرارة في رمضان 2022

وتدور أحداث مسلسل «هجمة مرتدة» في جزئه الثاني حول العائدون من داعش أي الإرهاب الذي وجهتهم دولة داعش لإستطوان مصر، ومن المقرر أن تشهد الأسابيع المقبلة بدء عملية الترشيحات والتعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة تمهيدا لبدء التصوير قبل نهاية العام الجاري.

لجدير بالذكر أن هذا المسلسل يعد التعاون الثالث لأمير كرارة مع باهر دويدار بعدما قدما سويا مسلسل كلبش بأجزائه الثلاثة فضلا عن تقديم مسلسل الاختيار الجزء الأول والذي لاقى نجاحا جماهيريا واسعا في رمضان 2020.

مسلسل هجمة مرتدة

مسلسل «هجمة مرتدة» الجزء الأول عرض في موسم رمضان الماضي وحقق نجاح جماهيري كبير، وكان من وإخراج أحمد علاء الديب وبطولة كل من أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.

أمير كرارة يتسعد لطرح فيلم كازبلانكا 2

على جانب آخر يعمل كرارة على التحضير للجزء الثانى من فيلم "كازابلانكا" والذى تم عرض الجزء الأول منه في موسم عيد الفطر من عام 2019 وحقق نجاحاً كبيراً على مستوى الإيرادات حيث حقق 80 مليون جنيه في شباك التذاكر، حيث يتم التعاقد حالياً مع أبطال الجزء الثانى وكان في المقدمة النجمة نيللى كريم.

فيلم “كازابلانكا” الجزء الأول تأليف هشام هلال وإخراج بيتر ميمى وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، اياد نصار، لبلبة، محمود البزاوى، أحمد داش، النجم التركى خالد أرغنتش، أحمد جمال سعيد وعدد من النجوم كضيوف شرف وهم مصطفى شعبان ونيللى كريم وبيومى فؤاد وأحمد فهمى وآخرين.

أمير كرارة يتألق في دراما رمضان 2021

جدير بالذكر أن الفنان أمير كرارة شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل «نسل الأغراب»، تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، بسنت السبقى.