/645350/بحضور-وزير-الرياضة-ونواب-البرلمان-الإعلان-عن-تفاصيل-البعثة-المصرية-البارالمبية-قبل-السفر-لطوكيو--صور

شهد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والنائبة حياة خطاب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، مؤتمرا صحفيا للاعلان عن تفاصيل سفر البعثة المصرية البارالمبية المسافره الى اليابان للمشاركة فى الدورة البارالمبية بطوكيو، والتي تقام خلال الفترة من 24 إلي 5 سبتمبر 2021، بحضور السفير نوكي ماساكي، سفير اليابان بالقاهرة والنائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

كما تم الكشف عن ملابس البعثة الرياضية والزى الرسمى الخاص بها.

أكد صبحي أن الدولة المصرية تحت رئاسة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تولي اهتماماً كبيراً بالرياضيين المصريين وهو ما ظهر جلياً في الفترة الماضية.

لاعبي المنتخب البارالمبي

مضيفاً أن اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة حياة خطاب بذلت جهدا كبيرا من اجل تجهيز اللاعبين الابطال للتأهل الي بارالمبياد طوكيو، ومن ثم المشاركة في البارالمبياد والحصول على العديد من الميداليات.

وأشار صبحي الي ان الخطة الموضوعة من وزارة الشباب والرياضة لرعاية اللاعبين الرياضيين الاولمبيين والبارالميين تؤتي ثمارها، وهو ما ظهر في اولمبياد طوكيو.

واختتم صبحي كلمته متمنياً أن تحصد البعثة المصرية أكبر عدد من الميداليات، خاصة وأن مشاركة مصر السابقة في بارالمبياد ريو عام 2016، استطاعت مصر خلالها الحصول على 12 ميدالية (3 ذهب- 5 فضة- 4 برونز)، وموجها حديثه للرياضيين المصريين انهم هم واجهة مصر المشرفة ويمثلون مصر في البطولة، متمنياً التوفيق لهم جميعاً.

كلمة سفير اليابان

فيما أعرب السفير نوكي ماساكي سفير اليابان بالقاهرة، عن سعادته بالتواجد في المؤتمر الصحفي للاعلان عن بعثة مصر البارالمبية، مؤكدا ان الرياضة تجمع الشعوب تحت سقف واحد في منافسات تسودها روح الحب والتسامح بين الجميع.

وتقدم السفير بالترحيب بكل البعثة المصرية التي ستشارك في بارالمبياد طوكيو، مؤكدا انهم في ضيافة بلدهم الثاني اليابان.

داعيا جميع اللاعبين لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المقررة من اللجنة المنظمة لحماية اللاعبين والبعثة من فيروس كورونا.

ومن جانبها وجهت حياة خطاب رئيس اللجنة الشكر لوزير الرياضة لدعمه للبعثة واللجنة البارالمبية ومساندته المستمرة لكل أبطال مصر مشيرة أن اللجنة البارالمبية شهدت دعم مادى ومعنوى غير محدود من وزير الشباب والرياضة فضلاً عن حرصة على المتابعة المستمر لكافة الاحتياجات والمتطلبات في مختلف البطولات والمنافسات التي يخوضها أبطال مصر في جميع اللعبات.

مؤكدة أن اللجنة البارالمبية ستنافس بقوة في منافسات البطولة، مضيفة انها وجدت كل الدعم من وزارة الشباب والرياضة في تقديم كل الدعم والمساعدة للجنة البارالمبية المصرية واللاعبين لتجهيز اللاعبين للمشاركة في البطولة والفوز بميدالية، من خلال توفير المعسكرات المختلفة والاحتكاك المتميز.

البعثة المصرية البارالمبية

وتشارك البعثة المصرية بعدد 49 لاعب ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات.

الجدير بالذكر أن وزارة الشباب والرياضة قد أنهت بالتنسيق مع اللجنة البارالمبية كافة الإجراءات الخاصة بسفر البعثة المصرية البارالمبية، كما تم الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بتذاكر السفر لجميع أعضاء البعثة والملابس الخاصة بالبعثة فضلاً عن التنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية بطوكيو بشأن وصول ومشاركة البعثة المصرية ، كما قامت الوزارة بتوفير كافة الأجهزة الرياضية والأجهزة التعويضية للاعبين، والتي من المقرر لها ان تغادر يومي 19-20 أغسطس 2021 للمشاركة في البطولة.