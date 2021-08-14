/645349/لبنان-عم-يتعذب-هكذا-علقت-نانسي-عجرم-على-ظروف-وطنها-العصيبة

يعيش الشعب اللبناني منذ فترة أوقات صعبة بسبب ما تمر به دولة لبنان الشقيقة من أزمات وركود إقتصادي أدى إلى تدهورها، وحرصت الفنانة نانسي عجرم التعليق على تلك الأزمات بكلمات موثرة يقشعر لها البدن.

دوت الخليج يرصد تعليق نانسي عجرم على ماتمر به لبنان من أوقات عصيبة

وكتبت الفنانة نانسي عجرم عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: نحنا شعب كان وبعده للنبض والحياة أكبر مثل، واليوم نحنا ذات الشعب، صرنا نفتقد لأبسط مقومات العيش الكريم وعايشين بمكان ما عاد يشبهنا".

وتباعت عجرم حديثها: “"لبنان عم يتعذب صح ومنه بخير، بس كلنى إيمان إنه بعد الظلمة فى نور، وإلا ما ينتهى هالنفق ليرجع البلد اللى منحلم فى واللى سميته حبيب العمر لآخر العمر".

ونشرت تغريد أخري قالت فيها: “"ونعم عم قول نحنا لأنّى من هالشعب وبنت هالأرض، وجع الوطن وجعى، وخوف كل إم على مستقبل ولادها خوفى، ولكن مارح أسمح لشعلة الأمل اللى بقلبى تنطفى تحت أى ظرف ولو شو ما صار".

مايا دياب تنهار بسبب وطنها لبنان

وأعربت أيضا الفنانة اللبنانية مايا دياب عن حزنها بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها بلده، وكتبت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "عم بموت وعم بتقطّع وعم ببكي لأنو لبنان يتلفّظ أنفاسه الأخيرة..لأنو في ناس عم بتموت بالمستشفى وغيرن عم بيموتوا على الطريق..بلدي راح من بين ايدينا”.

نانسي عجرم تطرح سلامات

وطرحت الفنانة نانسي عجرم أحدث أغنيات ألبومها الغنائى الجديد الذى يحمل اسم «نانسى 10»، وهى من كلمات الشاعر الغنائى شادى نور، والملحن محمد يحيى، والموزع الموسيقى هادى شرارة، ومكس وماستر إيلى بربر.

ويضم ألبوم «نانسى 10»، 14 أغنية مختلفة ومتنوعة بين الرومانسى والحزين والمقسوم متنوعة بين اللهجة اللبنانية والمصرية والخليجية، وهذا الشكل الذى تحرص دائما نانسى عجرم أن تقدمه وتظهر به لجمهورها فى مصر والوطن العربى.