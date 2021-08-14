- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
/645348/الزمالك-يتربع-على-صدارة-الدوري-بعد-الفوز-على-الإسماعيلي-بثنائية-صور-وفيديو
حقق نادي الزمالك الفوز على الإسماعيلي بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء الأسبوع الثلاثون يجمع بين الفريقين في الدوري المصري الممتاز، على ملعب الإسماعيلية، عن طريق إمام عاشور وسيف الدين الجزيري.
ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:
دخل الفريقين المباراة بكل حزر في محاولة الحفاظ على نتيجة اللقاء، ويأتي الخوف من الفريقن في الشوط الأول، ليكون عنوانه التحفظ بين الفريقين.
نجح الزمالك في تسجيل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة السابعة والخمسون من عمر المباراة، عن طريق إمام عاشور سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ولكن غالطت الحارس محمد فوزي بعد أن حاول مروان الصحراوي تشتيتها لتغير اتجاهها وتسكن الشباك.
الهدف الأول 👌— ﮼جماهيرناديالزمالك🏹 🇦🇹 (@ZamalekFanss) August 14, 2021
إمام عاشور 🔥#الزمالك_الاسماعيلى pic.twitter.com/lxkBHePTls
وسجل سيف الدين الجزيري الهدف الثاني في المباراة وللقلعة البيضاء، في الدقيقة التاسعة والخمسون من عمر اللقاء، عن طريق حمزة المثلوثي أرسل تمريرة عرضية متقنة من جهة اليمين حولها الجزيري برأسية قوية من أمام المرمى لداخل الشباك.
هدف الزمالك الثاني في الاسماعيلي عن طريق الخديوي " سيف الدين الجزيري " واسسيست حمزة المثلوثي وهدف تونسي خالص .. 🏹🔥#الدوري_يا_زمالك pic.twitter.com/KUqTCLZTNq— ✪ 𝕄 • 𝔼𝐋 𝐃𝐒𝐎ℜ𝐘 𝐔𝚆𝐊 🇦🇹🇵🇸 (@ELDSOKY_1911) August 14, 2021
تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي:
حراسة المرمى : محمود جنش
خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي
خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أحمد فتوح
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمد أبو جبل ومحمود علاء وحازم إمام ومحمود عبد العزيز ومحمود عبد الرازق شيكابالا و إسلام جابر و أيمن حفني وحميد أحداد ومروان حمدي.
وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:
حراسة المرمي: محمد فوزي.
خط الدفاع: باهر المحمدي، مروان الصحراوي، مصطفي الزناري، محمد عادل، حسين السيد.
خط الوسط: محمود دونجا، أحمد مصطفي، فخر الدين بن يوسف.
خط الهجوم: شيلونجو ، شكري نجيب.
قيمة المشاركة في الدوري
وأرسل اتحاد الكرة، خطابات لأندية الدورى الممتاز، يطالبها بسداد 100 ألف جنيه عبارة عن رسوم المشاركة فى مسابقة الدورى العام الجديد 2021 - 2022.
وحدد اتحاد الكرة مبلغ 10 آلاف جنيه رسوم المشاركة فى دورى القسم الثانى، و5 آلاف جنيه للقسم الثالث، و3500 جنيه للقسم الرابع.
على صعيد متصل، قرر اتحاد الكرة فتح باب القيد الأولى للموسم المقبل يوم 30 أغسطس الحالي حتى 9 سبتمبر المقبل على أن تنتهي قوائم الإضافة للقسم الأول في 20 سبتمبر وللقسم الثاني 22 سبتمبر والثالث الجمعة 24 سبتمبر والقسم الرابع 29 سبتمبر ، فيما يمتد قيد الناشئين والصالات والنسائية حتى 7 أكتوبر المقبل بالإضافة إلى الأسبوع الأول من كل شهر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزمالك يتربع على صدارة الدوري بعد الفوز على الإسماعيلي بثنائية «صور وفيديو» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.