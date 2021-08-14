/645348/الزمالك-يتربع-على-صدارة-الدوري-بعد-الفوز-على-الإسماعيلي-بثنائية-صور-وفيديو

حقق نادي الزمالك الفوز على الإسماعيلي بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء الأسبوع الثلاثون يجمع بين الفريقين في الدوري المصري الممتاز، على ملعب الإسماعيلية، عن طريق إمام عاشور وسيف الدين الجزيري.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

دخل الفريقين المباراة بكل حزر في محاولة الحفاظ على نتيجة اللقاء، ويأتي الخوف من الفريقن في الشوط الأول، ليكون عنوانه التحفظ بين الفريقين.

نجح الزمالك في تسجيل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة السابعة والخمسون من عمر المباراة، عن طريق إمام عاشور سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ولكن غالطت الحارس محمد فوزي بعد أن حاول مروان الصحراوي تشتيتها لتغير اتجاهها وتسكن الشباك.

وسجل سيف الدين الجزيري الهدف الثاني في المباراة وللقلعة البيضاء، في الدقيقة التاسعة والخمسون من عمر اللقاء، عن طريق حمزة المثلوثي أرسل تمريرة عرضية متقنة من جهة اليمين حولها الجزيري برأسية قوية من أمام المرمى لداخل الشباك.

هدف الزمالك الثاني في الاسماعيلي عن طريق الخديوي " سيف الدين الجزيري " واسسيست حمزة المثلوثي وهدف تونسي خالص .. 🏹🔥#الدوري_يا_زمالك pic.twitter.com/KUqTCLZTNq — ✪ 𝕄 • 𝔼𝐋 𝐃𝐒𝐎ℜ𝐘 𝐔𝚆𝐊 ‏🇦🇹🇵🇸 (@ELDSOKY_1911) August 14, 2021

تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي:

حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أحمد فتوح

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمد أبو جبل ومحمود علاء وحازم إمام ومحمود عبد العزيز ومحمود عبد الرازق شيكابالا و إسلام جابر و أيمن حفني وحميد أحداد ومروان حمدي.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمي: محمد فوزي.

خط الدفاع: باهر المحمدي، مروان الصحراوي، مصطفي الزناري، محمد عادل، حسين السيد.

خط الوسط: محمود دونجا، أحمد مصطفي، فخر الدين بن يوسف.

خط الهجوم: شيلونجو ، شكري نجيب.

قيمة المشاركة في الدوري

وأرسل اتحاد الكرة، خطابات لأندية الدورى الممتاز، يطالبها بسداد 100 ألف جنيه عبارة عن رسوم المشاركة فى مسابقة الدورى العام الجديد 2021 - 2022.

وحدد اتحاد الكرة مبلغ 10 آلاف جنيه رسوم المشاركة فى دورى القسم الثانى، و5 آلاف جنيه للقسم الثالث، و3500 جنيه للقسم الرابع.

على صعيد متصل، قرر اتحاد الكرة فتح باب القيد الأولى للموسم المقبل يوم 30 أغسطس الحالي حتى 9 سبتمبر المقبل على أن تنتهي قوائم الإضافة للقسم الأول في 20 سبتمبر وللقسم الثاني 22 سبتمبر والثالث الجمعة 24 سبتمبر والقسم الرابع 29 سبتمبر ، فيما يمتد قيد الناشئين والصالات والنسائية حتى 7 أكتوبر المقبل بالإضافة إلى الأسبوع الأول من كل شهر.