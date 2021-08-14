الرئيس السيسي: المناطق غير المخططة سببها "الظروف" اللي كانت فيها البلد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك مناطق كثيرة تشبه "قرية الأمل" مثل "الخصوص" التي تمثل نموا سكانيا غير مخطط، متابعا: "ده مش عيب في المكان، ولكن عيب في الظروف اللى كانت موجودة في البلد التي جعلت النمو يحدث هكذا".
أضاف الرئيس السيسى، في كلمته حلال حفل الإفطار مع الأسرة المصرية، على هامش افتتاح مشروعات الإسكان الاجتماعي، أن الدولة تسعى إلى تحسين ما أمكن في هذه الأماكن، مردفا: "طريق شينزو آبي تقريبا خلص، وطوله حوالى 1.6 كم، وعملناه بطريقتين، أزلنا حوالي أكتر من 4000 وحدة سكنية وقلنا تعالوا نوديكم أماكن تانية تعيشوا فيها، علشان أعمل طريق للآخرين".
وتابع الرئيس: "طب أنا لو عايز أعمل شبكة طرق جوه مدينة الأمل محتاج 20 أو 30 ألف وحدة سكنية، طيب بكام؟ لو الوحدة قلنا بنصف مليون جنيه، يعني هنعدى الـ10 مليار علشان أعمل شوية طرق، وده يأكد إننا لما بنيجي نعدل حياة الناس، تكلفة التعديل أعلى كتير من إن أعمل جديد".
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