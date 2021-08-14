يا جمالك يا أبو مكة.. رقم قياسي جديد لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي

رقم قياسي جديد حققه النجم المصرى محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزى، فى مسيرته الكروية بعدما سجل هدف الريدز الثالث في شباك نورويتش سيتى، بالمباراة المقامة بينهما حاليًا على ملعب " كارو رود"، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" بالموسم الجديد 2021-2022.

وأصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الانجليزي ينجح في التسجيل فى المباراة الافتتاحية للموسم الخامس على التوالي.

وسجل النجم المصرى في أول مباراة للريدز في كل موسم من البريميرليج في الأعوام الأربع الماضية منذ انضمامه إلى النادي الإنجليزى.

وسجل صلاح أول أهدافه بقميص ليفربول فى مسابقة بريميرليج، يوم 12 أغسطس 2017، عندما تعادل ليفربول مع واتفورد بنتيجة 3 – 3 فى المباراة التى جمعتهما في الجولة الاولى، حيث نجح مو من تسجيل الهدف الثالث فى الدقيقة 57 من عمرالمباراة.

كما سجل محمد صلاح هدفاً فى فوز ليفربول على وست هام برباعية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما يوم 12 أغسطس 2018 ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وواصل صلاح تألقه في المباريات الإفتتاحية عندما سجل هدفاً في فوز ليفربول على نوريتش سيتي بنتيجة 4 - 1، في المباراة التي جمعتهما في أغسطس 2019 بملعب "أنفيلد"، فى افتتاح مباريات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الموسم الماضي، سجل محمد صلاح 3 أهداف "هاتريك" في فوز ليفربول على ليدز يونايتد بنتيجة 4 - 3، في المباراة التي جمعتهما بملعب "أنفيلد"، وأصبح محمد صلاح اللاعب الوحيد في تاريخ ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يسجل في المباراة الافتتاحية للدوري مع فريقه، 4 مرات مواسم متتالية.