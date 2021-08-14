الرئيس السيسي: "الدولة مش هتعمل حاجة إلا زى ما الكتاب بيقول"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تنفذ المشروعات بجودة كبيرة جدا، مردفا بالقول: "الدولة مش هتعمل حاجة إلا زي ما الكتاب بيقول، وأنا قاعد معاها كده حته حتة".

أضاف السيسى، فى كلمته حلال حفل الإفطار مع الأسرة المصرية، على هامش افتتاح مشروعات الإسكان الاجتماعى، أن هناك تصميمات كثيرة للمناطق الحرفية لنقل الناس إليها، مردفا: "خلونا ندى فرص عمل للناس المحيطة بالمكان، بس انتو ساعدونا إنكم تثقوا فى أنفسكم ومش هقول تطولوا بالكم علينا، الـ15 منطقة اللى بنتكلم عليهم أقل ما فيها لو عايز اعملهم النهارده ممكن يكلفونا أكتر من 15 مليار جنيه".

ووجه الرئيس السيسى حديثه للواء أ.ح إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة: "لو أنا قلتلك اعملهوملى تاخد منى كام"، ليرد الفار قائلا: "تاخد أكتر من الرقم اللى سيادتك قلته".