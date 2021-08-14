السيسى: مش هنعمل حاجة إلا زى ما الكتاب بيقول ووظائف الحكومة لم تحقق نجاحا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال كلمته فى حفل إفطار الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الأسرة المصرية، اليوم السبت، على هامش افتتاح مشروعات الإسكان الاجتماعى بمدينة بدر.

وأوضح الرئيس: "لما توليت رئاسة الدولة قلت فكرة إن الدولة تعين وتوظف لم تحقق النجاح المطلوب، وكانت لها آثار سلبية على الدولة المصرية، ومن ساعتها موظفناش حد لكن جرينا على توفير فرص عمل".

وأضاف: "أرجو إنكم تسمعوا كويس.. نحن على مدى الـ7 سنوات وفرنا 30 مليون متر أرض لرجال الأعمال باختلاف مستوياتهم".

وشدد الرئيس: "الدولة مش هتعمل حاجة إلا زى ما الكتاب بيقول، وأنا قاعد معاها كده حتة حتة".

وتابع: "خلونا ندى فرص عمل للناس المحيطة بالمكان، بس انتو ساعدونا إنكم تثقوا فى أنفسكم ومش هقول تطولوا بالكم علينا، الـ15 منطقة اللى بنتكلم عليهم أقل ما فيها لو عايز أعملهم النهاردة ممكن يكلفونا أكتر من 15 مليار جنيه".

ووجه الرئيس السيسى حديثه للواء أ.ح إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة: "لو أنا قلتلك اعملهوملى تاخد منى كام"، ليرد الفار قائلا: "تاخد أكتر من الرقم اللى سيادتك قلته".

من جهتها، قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة، إن سعر الكراسة كان ما بين ألفين إلى 3 آلاف جنيه، والآن بـ 300 جنيه، مضيفة: "كنا نأخذ مصاريف فحص كانت تصل إلى 15 ألفا وتم إلغاؤها وكان مقدم الحجز 50 ألفا وصلت لـ10 آلاف".

وأضافت: هناك مساحات مختلفة تبدأ من 478 مترا إلى 700 متر ويمكن أن يتم فتح اكثر من وحدة إذا أراد العميل مساحات أكبر إذا كانت دراسة الجدوى والمشروع يتطلب هذه المساحة.

أما عن التظلمات، فأكدت: "كانت تحتاج على مصاريف حوالى 11 ألف جنيه، كل هذا تم إلغاؤه"، مشيرة إلى أن الغرض الأساسى هو إتاحة أماكن ومصانع جاهزة بالرخصة وتم توفير برامج تمويلية متخصصة ويصل إلى 10 ملايين جنيه من خلال التعاقد مع 10 بنوك".