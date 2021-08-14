وقال الرئيس خلال حفل إفطاره مع الأسرة المصرية على هامش افتتاحه عددا من مشروعات الإسكان، اليوم: "تفتكر أنا عندى وقت أفكر كده أنا مصراوى، لكن طبعا انا بحب الأهلى والزمالك".
وتابع: "لو تقارن حجم التعصب اللى كان موجود من 5 أو 6 سنوات أعتقد أنه تراجع صحيح مش مقبول لكنه تراجع".
أجاب الرئيس على سؤاله هل يشجع الأهلى أو الزمالك، قائلا: "أنا عمرى ما فكرت كده.. مكنش عندى وقت.. أنا مصراوى".
وشدد الرئيس السيسى على أن الأب والأم مطالبان بتعليم أبنائهما بطريقة صحيحة، بما يساهم فى مواجهة التعصب، موضحا أنه لا يملك الآن حلا سحريا لمواجهة الأزمة، وأكد أن حجم الأزمة تراجع حاليا عن السنوات الخميس الماضية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى ردا على سؤال أهلاوى ولا زملكاوى: عمرى ما فكرت كده أنا مصراوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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