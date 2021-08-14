السيسى ردا على سؤال أهلاوى ولا زملكاوى: عمرى ما فكرت كده أنا مصراوى

جدة - نرمين السيد - رد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على سؤال المواطن محمد سامى، أحد سكان عزبة الهجانة، حول التعصب، مشيرا إلى أنه لا يملك الآن حلا سحريا لمواجهة أزمة التعصب الرياضية، لكنه شدد على أنها تراجعت حاليا.





وقال الرئيس خلال حفل إفطاره مع الأسرة المصرية على هامش افتتاحه عددا من مشروعات الإسكان، اليوم: "تفتكر أنا عندى وقت أفكر كده أنا مصراوى، لكن طبعا انا بحب الأهلى والزمالك".

وتابع: "لو تقارن حجم التعصب اللى كان موجود من 5 أو 6 سنوات أعتقد أنه تراجع صحيح مش مقبول لكنه تراجع".

أجاب الرئيس على سؤاله هل يشجع الأهلى أو الزمالك، قائلا: "أنا عمرى ما فكرت كده.. مكنش عندى وقت.. أنا مصراوى".

وشدد الرئيس السيسى على أن الأب والأم مطالبان بتعليم أبنائهما بطريقة صحيحة، بما يساهم فى مواجهة التعصب، موضحا أنه لا يملك الآن حلا سحريا لمواجهة الأزمة، وأكد أن حجم الأزمة تراجع حاليا عن السنوات الخميس الماضية.