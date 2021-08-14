السيسى: المناطق غير المخططة سببها الظروف والنمو السكانى يأكل جهدنا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن هناك مناطق كثيرة تشبه "قرية الأمل" مثل "الخصوص" التى تمثل نموا سكانيا غير مخطط، مبينا أن النمو السكانى سيأكل كل جهد المصريين ولن يشعرك بأى تحسن.





وخلال كلمته فى حفل إفطار الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الأسرة المصرية، اليوم السبت، على هامش افتتاح مشروعات الإسكان الاجتماعى بمدينة بدر، أوضح الرئيس: "ده مش عيب فى المكان، ولكن عيب فى الظروف اللى كانت موجودة فى البلد التى جعلت النمو يحدث هكذا".

أضاف الرئيس السيسى أن الدولة تسعى إلى تحسين ما أمكن فى هذه الأماكن، مردفا: "طريق شينزو آبى تقريبا خلص، وطوله حوالى 1.6 كم، وعملناه بطريقتين، أزلنا حوالى أكثر من 4000 وحدة سكنية وقلنا تعالوا نوديكم أماكن تانية تعيشوا فيها، علشان أعمل طريق للآخرين".

وتابع الرئيس: "طب أنا لو عايز أعمل شبكة طرق جوه مدينة الأمل محتاج 20 أو 30 ألف وحدة سكنية، طيب بكام؟ لو الوحدة قلنا بنصف مليون جنيه، يعنى هنعدى الـ10 مليار علشان أعمل شوية طرق، وده يأكد إننا لما بنيجى نعدل حياة الناس، تكلفة التعديل أعلى كتير من إن أعمل جديد".

وأضاف: "أنت تريد أن يكون لديك 10 أبناء وأن يكونوا متواضعين فى كل شيء؟ أم طفلين متعلمين بشكل جيد وتعطيهم وقت جيد؟ هذه مشكلة كبيرة كل المسؤولين السابقين على مدى 60 أو 70 عاما تحدثوا عنها، منذ 100 سنة كنا 9 مليون والآن أكثر من 100 مليون".

وتساءل الرئيس السيسى: "هل عندما نقسم الفدان على 9 ملايين يتساوى مع تقسيمه على 100 مليون؟ بالتأكيد لا، لذلك نجد أن الأسعار ترتفع وعدم وجود فرص عمل، حرصنا على قانون العمل أن يكون متوازن، وعندما توليت قلت أن فكرة الدولة تعين وتوظف هى فكرة لم تحقق النجاح المطلوب وكان لها آثار سلبية على الدولة المصرية، ومن وقتها لم يتم توظيف أحد، لكن سعينا إلى توفير فرص عمل".

وأضاف: "على مدى السنوات السبع الماضية وفرنا 30 مليون متر أرض، لرجال أعمال باختلاف مستوياتهم بدءا من رجل الأعمال لديه مشروع صغير، كم واحد نفذ مصنع على كم متر منهم طوال الـ 30 عاما، وبعد تلك المدة تم استغلال 3 ملايين متر، لذلك ذلك المسار يحتاج إلى تعديله، فقررنا أن يأخذ المواطن المكان من خلال الجهاز والبنوك نوفر التمويل، فوفرنا العديد من الخطوات له".

وتابع: "الهدف من ذلك هو أنه إذا أردت عمل مشروع لا تمكث فى دهاليز الدولة لفترة طويلة، والتنمية لن تتحقق بتلك الطريقة".