محافظ بورسعيد: الدولة تولى اهتماما خاصا بذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ بورسعيد عادل الغضبان، أن الدولة تولى اهتمامًا خاصًا بذوى الهمم إيمانًا بدورهم الفعال فى كل مناحى الحياة، حيث تقوم الدولة بتوعية الأشخاص متحدى الإعاقة بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، وحقوقهم وواجباتهم، وأحكام السلامة والصحة المهنية، وتدريبهم على كيفية التغلب على صعوبات العمل، فضلًا عن التدريب على ريادة الأعمال، وكيفية إقامة وإدارة مشروعات صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر لحسابهم الخاص.





جاء ذلك خلال تفقد محافظ بورسعيد، اليوم السبت، "مبادرة مصر بكم أجمل لذوى الهمم" والتى أقيمت بمديرية القوى العاملة ببورسعيد، وبحضور مدير مديرية القوى العاملة السيد السنجابى، وعضو مجلس النواب الدكتورة أمل عصفور. وأشاد الغضبان، بتنفيذ المبادرة والتى تأتى فى إطار مبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتوفير فرص عمل لائقة لذوى الهمم، مشيرًا إلى أن المبادرة تنفذها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بينهما، ويتم إجراء المقابلات الشخصية واختيار الراغبين فى التدريب والعمل وريادة الأعمال بالمحافظة.

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