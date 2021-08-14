الأزهر يعلن أسماء أوائل الشهادة الثانوية.. 5 طلاب حصلوا على 100%

جدة - نرمين السيد - أعلن الأزهر الشريف أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسى 2020-2021، وأجرى فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالات هاتفية هنأ فيها الطلاب الأوائل بتفوقهم ووجه الشكر لأسر الطلاب على ما بذلوه من جهود لتحفيز ومساعدة أبنائهم على التفوق.





وأوضح بيان للأزهر الشريف، أن الطلاب أحمد محمد جمال سليمان (معهد ميت غمر، محافظة الدقهلية)، وأمير محمد فهمى عمارة (معهد دكتور طلعت السيد النموذجى، محافظة القاهرة)، ومحمد تامر المرزوقى حسين (معهد طلخا، محافظة الدقهلية)، ومحمد محمد حسن على (معهد الحج محمد عبدالوهاب النموذجى، محافظة الشرقية)، ومحمود السيد محمود عبدالفتاح (معهد انشاص الرمل، محافظة الشرقية) حصلوا على المركز الأول على القسم العلمى بنسبة 100%؜.

وأضاف البيان أن الطالبة نجلاء يوسف كامل محمود (معهد فتيات ألو خوص، محافظة أسيوط) حصلت على المركز الأول على القسم الأدبى بنسبة 99.5%؜، بينما حصل الطالب عصام محمد إبراهيم السيد (معهد سنيان، محافظة الغربية)، على المركز الأول على مستوى الطلاب الأكِفَّاء بنسبة 97.14%؜.

ومن المقرر أن يعتمد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، غدًا الأحد، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، يعقب ذلك مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل الامتحانات والنتيجة، والإعلان عن أسماء العشرة الأوائل على كل قسم بشكل مفصل.