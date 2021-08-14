/645347/الزمالك-يفتقد-خدمات-الونش-أمام-وادي-دجلة

يغيب محمود الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة وادي دجلة المقبلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ويستعرض دوت الخليج التفاصيل:

وحصل اللاعب على بطاقة صفراء ثالثة في مباراة الإسماعيلي المقامة في الجولة الثلاثين للدوري.

وحصل الونش على إنذارين في مباراتي البنك الأهلي والجونة.

دخل الفريقين المباراة بكل حزر في محاولة الحفاظ على نتيجة اللقاء، ويأتي الخوف من الفريقن في الشوط الأول، ليكون عنوانه التحفظ بين الفريقين.

نجح الزمالك في تسجيل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة السابعة والخمسون من عمر المباراة، عن طريق إمام عاشور سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ولكن غالطت الحارس محمد فوزي بعد أن حاول مروان الصحراوي تشتيتها لتغير اتجاهها وتسكن الشباك.

وسجل سيف الدين الجزيري الهدف الثاني في المباراة وللقلعة البيضاء، في الدقيقة التاسعة والخمسون من عمر اللقاء، عن طريق حمزة المثلوثي أرسل تمريرة عرضية متقنة من جهة اليمين حولها الجزيري برأسية قوية من أمام المرمى لداخل الشباك.

تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي:

حراسة المرمى : محمود جنش

خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود الونش – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – يوسف أوباما – أحمد فتوح

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمد أبو جبل ومحمود علاء وحازم إمام ومحمود عبد العزيز ومحمود عبد الرازق شيكابالا و إسلام جابر و أيمن حفني وحميد أحداد ومروان حمدي.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمي: محمد فوزي.

خط الدفاع: باهر المحمدي، مروان الصحراوي، مصطفي الزناري، محمد عادل، حسين السيد.

خط الوسط: محمود دونجا، أحمد مصطفي، فخر الدين بن يوسف.

خط الهجوم: شيلونجو ، شكري نجيب.

قيمة المشاركة في الدوري

وأرسل اتحاد الكرة، خطابات لأندية الدورى الممتاز، يطالبها بسداد 100 ألف جنيه عبارة عن رسوم المشاركة فى مسابقة الدورى العام الجديد 2021 - 2022.

وحدد اتحاد الكرة مبلغ 10 آلاف جنيه رسوم المشاركة فى دورى القسم الثانى، و5 آلاف جنيه للقسم الثالث، و3500 جنيه للقسم الرابع.