الرئيس السيسي ردا على سؤال أهلاوى ولا زملكاوى: تفتكر أنا عندى وقت أفكر كده أنا مصراوى«فيديو»

/645345/الرئيس-السيسي-ردا-على-سؤال-أهلاوى-ولا-زملكاوى-تفتكر-أنا-عندى-وقت-أفكر-كده-أنا-مصراوىفيديو

تحدث الرئيس السيسي خلال حفل الإفطار مع الأسرة المصرية علي هامش افتتاح مشروعات الإسكان الاجتماعي، عن التعصب الرياضي قائلا:” مصر بها كم كبير من المشاكل في جميع الاتجاهات منها التعصب الرياضي ولم يكن لدي وقت للتفكير في أن أكون اهلاويا أو زملكاويا” .

الرئيس السيسي : أنا مصراوي

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي:” أنا طول الوقت بفكر في مصر أنا مصراوي”.

وأكد على أن الأسرة المصرية هي التي تصيغ شخصيات أولادها وبناتها مشيرا إلى أن حجم التصعب الرياضي الأن تراجع عما كان عليه في الـ5 سنوات الماضية.

الرئيس السيسي وافتتاحات المشروعات السكنية فى مدينة بدر

هذا وتحدث الرئيس السيسي اليوم خلال افتتاحه اليوم العديد من المشروعات السكنية فى مدينة بدر، حول الانجازات التي شهدتها الدولة المصرية بقطاع الاسكان وما تم بذله من جهود، متطرقا بحديثه إلى خطورة الزيادة السكانية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أننا نسعى لتغيير حياة 50 مليون مواطن ، مضيفا:” أنا بتكلم في القضايا مش عشان وجهة نظر أنا قعدت أدرس الكلام ده 50 سنة ، وبختار الوقت عشان أتكلم مع الناس ، ولكن الكلام فقط لن يغير المسألة ، أنا مش هلغي الدعم متخافوش، لكن هنعيد تنظيمه”.

وتابع الرئيس السيسي:” الحكومة بتتعذب وهتتعذب معايا ، مش عشان العذاب هدف لكن عشان نحول حياة الناس وحياة البلد من لادولة إلى دولة ذات شأن .

وأضاف : الأولاد اللي هتتربى في بلد عشوائية هتهد البلد لأنهم مأخدوش منها حاجة .