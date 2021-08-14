/645344/حزب-المؤتمر-حياة-كريمة-حولت-أحلام-المواطن-لحقيقة-بفضل-جهود-الرئيس-السيسي

أكد الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ، أن مشروعات الإسكان الجديدة والمتنوعة التي اقامها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه قيادة البلاد شيء يدعو للفخر والاعتزاز بالجمهورية الجديدة في ضوء هذا التحول والتغير والمعجزات التى تتحقق على أرض الواقع يوم بعد يوم لصالح المواطن .

اهتمام الدولة بالمواطن

وأكد رئيس حزب المؤتمر، أن الوحدات السكنية التي تقدمها الدولة المصرية للمواطنين بها كافة الخدمات والمرافق وبهذا الشكل من الجاهزية والتشطيب الكامل ، يؤكد اهتمام الدولة وحرصها أن يعيش المواطن حياة كريمة التي حولت احلام المواطن لحقيقة.

الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي

وقال رئيس حزب المؤتمر، أننا أمام جمهورية جديدة صنع قائدها الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وعبر الصعاب ونفذ مدن عالمية ومشروعات قومية عملاقة انتشرت على أرض الوطن وقضى على العشوائيات ، وحول الصحراء لتنمية وعمران وقدم للمواطن وحدات إسكان كاملة التشطيب على أتم جاهزية من المعيشة .

واكد عضو مجلس الشيوخ ، أننا فى جمهورية جديدة حققت حكوماتها إنجاز كبير ونقلة تنموية ومعمارية ، ونهضة حقيقية تمت في قطاع الإسكان وكثير من القطاعات المختلفة لصالح المواطنين ، والتي تؤكد أن الدولة المصرية وضعت المواطن نصب أعينها وحسنت حياته وأصبح يعيش حياة بها كافة أوجه الدعم .