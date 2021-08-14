محمد صلاح يقود ليفربول بتحقيق فوز ثمين على نوريتش بثلاثية«فيديو»

/645343/محمد-صلاح-يقود-ليفربول-بتحقيق-فوز-ثمين-على-نوريتش-بثلاثيةفيديو

استهل ليفربول الإنجليزي بتحقيق الفوز على فريق نوريتش سيتي بثلاثية نظيفة، في لقاء الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، عن طريق فيرمينيو، وصلاح وجوتا، وغياب السنغالي سديو ماني عن ترك بصمته في اللقاء الأول للفريق في البريميرليج.

نجح الفرعون المصري محمد صلاح من تسجيل الهدف الثالث لفريق ليفربول في الدقيقة الـ 75من عمر المباراة، في شباك فريق نوريتش سيتي، على ملعب كارو رود، معقل فريق نوريتش.

هدف ليفربول الثالث عن طريق صلاح ، للموسم الخامس على التوالي فخر العرب يسجل في المباراة الإفتتاحية بالبريميرليغ .. اسطورة 👑🔥pic.twitter.com/DL5HDkhPa9 — عمار| كود خصم نايس ون AM8 (@_Ai2i) August 14, 2021

نجح ليفربول في تسجيل الهدف الثاني في المباراة عن طريق روبيرتو فيرمينيو، في الدقيقة الخامسة والستون من عمر المباراة، ليؤكد على نتيجة المباراة، بعد محاولة ومباغته من السنغالي ساديو مانى، لتصتدم بالدفاع وتصل لصلاح ويمررها لفيرمينيو بأرضية زاحفة على الطرف الأخر من الملعب.

الدوري الانجليزي : نورويتش 0 - 2 ليفربول | هدف فيرمينهو



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pic.twitter.com/aKoVW3P7Cm — سناب igoal1 (@cafcl_4) August 14, 2021

ويستعرض دوت الخليج هدف ليفربول الثاني في المباراة:

ضرب ديجو جوتا بالهدف الأول له في ااول مباراة لفريقة في انطلاقة بطولة الدوري الإنجليزي الممتازن في شباك نوريتش سيتي، لتكون أول بدايته أهدافة في موسم 2021 /2022 في شباك نوريتش.

وأعلن المدير الفني لفريق ليفربول يورجن كلوب تشكيل الفريق لمواجهة نوريتش.

تشكيل ليفربول أمام نوريتش سيتي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، تسيميكاس

خط الوسط: تشامبرلين، ميلنز، كيتا

خط الهجوم: صلاح، جوتا، ماني.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

واتفورد x أستون فيلا – في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports Connect

بيرنلي x برايتون – في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports Connect

نوريتش سيتي x ليفربول – في تمام الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports Connect

مانشستر يونايتد xليدز يونايتد – في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا على قناة beIN Sports Connect

تشيلسي x كريستال بالاس – في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports Connect

إيفرتون x ساوثهامتون – في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports Connect

ليستر سيتي x وولفرهامبتون – في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports Connect