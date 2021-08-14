محمد صلاح يقود ليفربول بتحقيق فوز ثمين على نوريتش بثلاثية«فيديو»

/645343/محمد-صلاح-يقود-ليفربول-بتحقيق-فوز-ثمين-على-نوريتش-بثلاثيةفيديو
استهل ليفربول الإنجليزي بتحقيق الفوز على فريق نوريتش سيتي بثلاثية نظيفة، في لقاء الجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، عن طريق فيرمينيو، وصلاح وجوتا، وغياب السنغالي سديو ماني عن ترك بصمته في اللقاء الأول للفريق في البريميرليج.
نجح الفرعون المصري محمد صلاح من تسجيل الهدف الثالث لفريق ليفربول في الدقيقة الـ 75من عمر المباراة، في شباك فريق نوريتش سيتي، على ملعب كارو رود، معقل فريق نوريتش.
هدف ليفربول الثالث عن طريق صلاح ، للموسم الخامس على التوالي فخر العرب يسجل في المباراة الإفتتاحية بالبريميرليغ .. اسطورة 👑🔥pic.twitter.com/DL5HDkhPa9— عمار| كود خصم نايس ون AM8 (@_Ai2i) August 14, 2021
نجح ليفربول في تسجيل الهدف الثاني في المباراة عن طريق روبيرتو فيرمينيو، في الدقيقة الخامسة والستون من عمر المباراة، ليؤكد على نتيجة المباراة، بعد محاولة ومباغته من السنغالي ساديو مانى، لتصتدم بالدفاع وتصل لصلاح ويمررها لفيرمينيو بأرضية زاحفة على الطرف الأخر من الملعب.
الدوري الانجليزي : نورويتش 0 - 2 ليفربول | هدف فيرمينهو— سناب igoal1 (@cafcl_4) August 14, 2021
تابع حسابي الاساسي @ggo_ll3
pic.twitter.com/aKoVW3P7Cm
ويستعرض دوت الخليج هدف ليفربول الثاني في المباراة:
ضرب ديجو جوتا بالهدف الأول له في ااول مباراة لفريقة في انطلاقة بطولة الدوري الإنجليزي الممتازن في شباك نوريتش سيتي، لتكون أول بدايته أهدافة في موسم 2021 /2022 في شباك نوريتش.
#نورويتش_ليفربول pic.twitter.com/bkqDlXiqd4— Mohamed Newira⚖️ 🇪🇬محمد نويرة cc (@m_newara) August 14, 2021
وأعلن المدير الفني لفريق ليفربول يورجن كلوب تشكيل الفريق لمواجهة نوريتش.
تشكيل ليفربول أمام نوريتش سيتي:
حراسة المرمى: أليسون
خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، تسيميكاس
خط الوسط: تشامبرلين، ميلنز، كيتا
خط الهجوم: صلاح، جوتا، ماني.
مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي
واتفورد x أستون فيلا – في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports Connect
بيرنلي x برايتون – في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports Connect
نوريتش سيتي x ليفربول – في تمام الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports Connect
مانشستر يونايتد xليدز يونايتد – في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا على قناة beIN Sports Connect
تشيلسي x كريستال بالاس – في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports Connect
إيفرتون x ساوثهامتون – في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports Connect
ليستر سيتي x وولفرهامبتون – في تمام الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports Connect
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محمد صلاح يقود ليفربول بتحقيق فوز ثمين على نوريتش بثلاثية«فيديو» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.