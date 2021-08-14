مواطن للرئيس: هتزعل منى علشان عندي 5 بنات وولد.. والسيسي: هزعل عليك

رد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أحد المواطنين ويدعى "محمد عمر"، الذي قال: "أنا عارف إن حضرتك هتزعل منى.. لأن معايا 5 بنات وولد".

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في رده ، خلال كلمته باحتفالية الأسرة المصرية على هامش افتتاحه عددا من مشروعات الإسكان: "يا محمد أنا مش هزعل من أي حد أنا هزعل عليك.. أوعى تكون فاكر إن المطلوب لأولادك وبناتك إنك تأكلهم.. إذا كنت بتقول إنها أوضة أو أوضتين، طيب أنا الولاد دول هيعيشوا إزاي؟.. أنا عاوزهم يطلعوا أسوياء ..أنا بتكلم كلام الأمانة تقتضى إننا نقوله.. ودا مش معناه إن دا لوع في الكلام، وكل واحد ليه وجهة نظر بس منتخانقش مع بعض".

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من النماذج المشاركة في المشروعات القومية للإسكان.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم افتتاح عدد من المشروعات السكنية المتنوعة، وذلك عبر الفيديو كونفرانس من داخل مدينة بدر.

وتشهد مدينة بدر، تنفيذ أول مشروع سكني لموظفي العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تقع علي بعد 10 دقائق فقط من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، والمقرر تسليمها لموظفي الوزارات التي وقع عليهم الاختيار كمرحلة أولي للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وتقع وحدات موظفي الدواوين في العاصمة الإدارية بمدينة بدر، وتحديدًا بمنطقة الـ800 فدان بالتوسعات الشرقية للمدينة، حيث تعد المنطقة من أحدث المناطق التي يتم تنميتها عمرانيًا في مدينة بدر، وتقع أيضًا أمام طريق الروبيكي الجديد، فهي المنطقة الأقرب للطريق الدائري الإقليمي وبالتالي فهي قريبة جدًا من العاصمة الإدارية الجديدة، كما تقع هذه الوحدات بالقرب من مشروع القطار الكهربائي الذي يربط العاصمة الإدارية بمدينة بدر.