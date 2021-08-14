الرئيس السيسى: المرأة المصرية كانت حاضرة بتضحياتها وسندا للدولة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال إفطاره مع الأسرة المصرية على هامش افتتاحه عددا من مشروعات الإسكان: كانت المرأة المصرية حاضرة بتضحياتها وهذا لا يغضب أحدا، فالمرأة كانت فى البيت وسندا للدولة، ولما طلبت من الناس تنزل تفوضنى لمحاربة الإرهاب كان فى رمضان وكانت هى المرأة التى جمعت الشعب، والشعب المصرى كان سبب التغيير .

وأضاف: هنبذل جهدا أكبر من كده، وبكم سنحقق الكثير، وفتح الباب للاستماع إلى أسئلة الحضور، كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى عددا من النماذج المشاركة فى المشروعات القومية للإسكان.

شهد الرئيس اليوم افتتاح عدد من المشروعات السكنية المتنوعة، وذلك عبر الفيديو كونفرانس من داخل مدينة بدر.

وتشهد مدينة بدر، تنفيذ أول مشروع سكنى لموظفى العاصمة الإدارية الجديدة، والتى تقع على بعد 10 دقائق فقط من الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية، والمقرر تسليمها لموظفى الوزارات التى وقع عليهم الاختيار كمرحلة أولى للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وتقع وحدات موظفى الدواوين فى العاصمة الإدارية بمدينة بدر، وتحديدًا بمنطقة الـ800 فدان بالتوسعات الشرقية للمدينة، حيث تعد المنطقة من أحدث المناطق التى يتم تنميتها عمرانيًا فى مدينة بدر، وتقع أيضًا أمام طريق الروبيكى الجديد، فهى المنطقة الأقرب للطريق الدائرى الإقليمى وبالتالى فهى قريبة جدًا من العاصمة الإدارية الجديدة، كما تقع هذه الوحدات بالقرب من مشروع القطار الكهربائى الذى يربط العاصمة الإدارية بمدينة بدر.