الرئيس السيسي: "ربنا أنقذ البلد دى.. وما تحقق خطوة من 1000"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة المصرية كانت يجب أن تكون فى منطقة أخرى من التطوير، مبينا: "كنا المفروض نبقى فى حال تانى خالص، والبلد دى كانت لازم تبقى فى منطقة تانية خالص، وأنا لما أقول شوفوا الآخرين مش بدلل على كلامى، لا بدلل على فضل ربنا علينا". وتابع الرئيس السيسى قائلا: "بقول للناس خلوا بالكم ده كرم من ربنا عليكم، مش شطارتنا بس، ولكن بيكم بفضل الله يا مصريين تحقق ما نحن فيه الآن، وما حدث خطوة من 1000 خطوة والخطوات مش هتنتهى وإذا كان حد يتصور أن الموضوع فترة مؤقته ده كلام مش صحيح". أضاف الرئيس السيسى، فى كلمته حلال حفل الإفطار مع الأسرة المصرية، على هامش افتتاح مشروعات الإسكان الاجتماعى، "ربنا أنقذ البلدى دى، ماكنش مفروض نتقاتل مع بعضنا حتى اللى كانوا بيقاتلونا ماكنوش يعرفوا إنهم أداة لتدمير البلد"، موجها حديثه للشعب المصرى قائلا: "انتوا اللى وقفتوا وقدمتوا تضحيات، أم قدمت ابنها والأخ والزوج والبنت اللى لها أب استشهد سواء كان فى الجيش أو الشرطة". وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أنه كانت هناك محاولات لتدمير البلاد ولكنان تمكنا من إحباطها. الرئيس السيسى ، افطار الاسرة المصرية

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