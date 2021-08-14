المصريين الأحرار: القيادة السياسية تعمل بصورة رائدة فى بناء الدولة الجديدة

جدة - نرمين السيد - أشِاد حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، بالجهود الرئاسية فى بناء الجمهورية الجديدة واستمرار التوسع فى المشروعات القومية ومنها المشروعات السكنية وآخرها مشروعات إسكان مدينة بدر التى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح اليوم، تزامنًا مع ذكرى إنفاذ قرار الشعب – وتطهير ميادين مصر- واجتياز التحديات والصعوبات فى مواجهة جماعة إرهابية أرادت محو الهوية الوطنية.





وقال خليل فى بيانه، اليوم السبت، إن القيادة السياسية ومؤسسات الدولة تعمل بصورة رائدة وغير مسبوقة فى بناءً الدولة الجديدة اتساقًا مع تحقيق رؤية استراتيجية فى مواجهة التحديات والعمل على حل الإشكاليات دون اللجوء إلى المسكنات التى أضرت البلاد على مدار سنوات سابقة؛ وأكد أن الرئيس السيسى يتبع منهجية اجتزاز الداء أفضل سبيل للحفاظ على كيان الدولة وعدم تحميل أزمات على كاهل أجيال قادمة - دون ذنب -.

كما ثمن رئيس الحزب خطوات الدولة المصرية بقيادتها الرشيدة ومنهجية التعامل بشفافية مع عموم المواطنين، وأيضا تسليط الضوء على المشكلات مع طرح حلول تحفظ حقوق المواطنين وتوافق توجهات بناء منظومات دقيقة وأسلوب مؤسسى فى كافة المجالات ومن بينها منظومة الدعم التى للحزب رؤية تتوافق مع التوجهات الرئاسية وتدعم مسار تحويل الدعم العينى إلى النقدى مما يضمن وصوله للمستحقين.

وأكد خليل أن منظومة الدعم تستدعى فعليا التعامل بصورة سريعة؛ ولاسيما بأن تحول الدعم العينى إلى نقدى مشروط يساهم فى تعزيز نظام موازنة البرامج والأداء ويتدارك الآثار السلبية الناتجة عن تطبيق منظومة الدعم العينى، مما يحقق عدالة توجيه الدعم للأسر الأشد فقرًا ويتحقق من خلال استبدال منظومة الدعم الحالية بنظام التحويلات النقدية المباشرة، ورفع حد الإعفاء الضريبى للأفراد إلى مستويات تتناسب مع مستوى الأسعار.

وأوضح أن منظومة الدعم النقدى يجب بناؤها على تحليل فى النظام المحاسبى الحكومى، وكذلك ضرورة الاهتمام بعناصر المساءلة والشفافية والنزاهة، والتركيز على وجود رقابة حكومية فعالة؛ مما يساهم بصورة كبيرة فى القضاء على الفساد، ولاسيما بأن تكون الموازنة العامة والرقابة المالية خاضعة كلها لعمليات التطوير والتحسين.

وتابع الحزب:"أن منظومة الدعم الحالية يستفيد منها المستحق وغيره مما يشكل عبء على الموازنة العامة للدولة وجورًا على حقوق الآخرين غير مستفيدين رغم احتياجهم للدعم، ولذا يرى الحزب فى منظومة الدعم النقدى سبيل للخروج من دائرة الالتباس ووصول الدعم للمستحقين".