الرئيس السيسى: مسيرة التصحيح لم يدفع أحد ثمنها غير المصريين

جدة - نرمين السيد - وخلال كلمته فى حفل إفطار الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الأسرة المصرية، اليوم السبت، على هامش افتتاح مشروعات الإسكان الاجتماعى بمدينة بدر، أوضح الرئيس أنه كان هناك خيارين، وهما الإصلاح الاقتصادى كبرنامج وطنى ألزمت به الدولة، ولم ينجح هذا الإصلاح إلا بكل منزل وبيت فى مصر وكل أسرة مصرية، أيا كان ما قدمه، وهذا البرنامج لم ينجح إلا بالمصريين.

وتساءل الرئيس: "هل الإصلاح كان حتمى؟ فى 2016 وما قبلها، إذا تذكرنا سنجد أن الأمور كانت تسير فى طريق غير جيد، لم يكن هناك عملة حرة ولم نتمكن من شراء مستلزمات الإنتاج وكانت المصانع ستسرح الملايين من العاملين".

وواصل الرئيس حديثه: "عندما تناقشنا فى هذا الأمر قلنا أن هناك خيارين، إما قناية مياه نعبرها ونعيش، وإذا تركناها لن تكون قناية بل ستكون بحر ولن نعيش".

وبين: "المخاطر أن الرأى العام كان سيرفض ذلك، والخيار الأصعب والمسؤولية أمام الله والناس، والناس تحملت وجزاكم الله خيرا فى أبناءكم وأسرهم، وكانت المرأة المصرية حاضرة بقوة".