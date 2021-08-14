الرئيس السيسى: المرأة المصرية كانت حاضرة بتضحياتها وسندا للدولة

جدة - نرمين السيد - وعرضت فضائية إكسترا نيوز، لقطات من حفل إفطار الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الأسرة المصرية، اليوم السبت، على هامش افتتاح مشروعات الإسكان الاجتماعى بمدينة بدر.

وأوضح الرئيس: "لما طلبت من الناس تنزل تفوضنى لمحاربة الإرهاب كان فى رمضان وكانت هى المرأة التى جمعت الشعب، والشعب المصرى كان سبب التغيير".

وتابع: "هنبذل جهد أكبر من كده، وبيكم سنحقق الكثير".

وشهد الرئيس اليوم افتتاح عدد من المشروعات السكنية المتنوعة، وذلك عبر الفيديو كونفرانس من داخل مدينة بدر.