الرئيس السيسى: المرأة المصرية كانت حاضرة بتضحياتها وسندا للدولة

جدة - نرمين السيد - وعرضت فضائية إكسترا نيوز، لقطات من حفل إفطار الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الأسرة المصرية، اليوم السبت، على هامش افتتاح مشروعات الإسكان الاجتماعى بمدينة بدر.
وأوضح الرئيس: "لما طلبت من الناس تنزل تفوضنى لمحاربة الإرهاب كان فى رمضان وكانت هى المرأة التى جمعت الشعب، والشعب المصرى كان سبب التغيير".
وتابع: "هنبذل جهد أكبر من كده، وبيكم سنحقق الكثير".
وشهد الرئيس اليوم افتتاح عدد من المشروعات السكنية المتنوعة، وذلك عبر الفيديو كونفرانس من داخل مدينة بدر.
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