محافظ كفر الشيخ: توفير 107 قطع أراضٍ لإقامة مشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - قال محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، إنه تم توفير 107 قطع أراضٍ، لإقامة مشروعات خدمية عليها ضمن مبادرة (حياة كريمة)، سواء مدارس أو مشروعات صرف صحى، وإنقاذ نهرى، ومجمعات زراعية، ومجمعات خدمية.





وأضاف نورالدين، فى تصريح، اليوم السبت، أنه تم توفير 32 قطعة أرض لإقامة مشروعات صرف صحى عليها، و24 قطعة لإقامة مدارس، و5 قطع لإقامة مجمعات خدمية، و5 قطع لإقامة مجمعات زراعية، و11 قطعة لإقامة 11 مركزًا للشباب، و5 قطع لإقامة وحدات صحية ومستشفيات، و5 لإقامة نقاط إسعاف، و6 لإقامة مجمعات حرفية صناعية، و5 مواقع لإقامة مجمعات سكنية، وإقامة وحدة حماية مدنية، و5 أسواق، وموقفى سيارات، وإنقاذ نهرى. وأشار إلى أنه جارٍ تخصيص 70 قطعة أرض، وتم تسليم 35 قطعة أرض بدأ العمل بها لإقامة المشروعات الخدمية بعدد من قرى مركز مطوبس، ضمن برنامج (حياة كريمة) بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

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