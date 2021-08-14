الرئيس السيسى: الدول والشعوب فى حراك وتطوير مستمر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال كلمته فى حفل إفطار الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الأسرة المصرية، اليوم السبت، على هامش افتتاح مشروعات الإسكان الاجتماعى بمدينة بدر.

وأوضح الرئيس: "الدول والشعوب فى حراك مستمر وفى تطوير مستمر، وإذا كان حد يتصور، إن الموضوع فترة مؤقتة، مهما حققنا فيها من إنجازات ونجاحات خلاص نقفل.. ده كلام مش صحيح، كل يوم وكل شهر وكل سنة وكل عدة سنوات الأمور دايما فى حراك مستمر، علشان هى الدنيا كده".

وتابع: "مكانش المفروض نوصل للى إحنا فيه، وكان المفروض نوصل لخراب ودمار، ونتقاتل مع بعضنا البعض، حتى اللى كانوا هيقاتلونا هما مكانوش يعرفوا إنهم أداة لتدمير البلد، ده لو افترضنا حسن النية، إنهم مكانوش عارفين إن فكرهم سيؤدى إلى تدمير الدولة وخرابها".

وواصل الرئيس السيسى: "طيب مين اللى وقفت فى الأمر ده كله، انتوا وقفتوا وقدمتم، الأم قدمت ابنها، والأب قدم ابنه، والأخ والزوجة، والبنت اللى عندها أب استشهد سواء كان فى الجيش أو فى الشرطة، يعنى انتوا اللى قدمتوا ده، يعنى انتوا اللى تصديتوا بأكبادكم وبأبناؤهم من أجل حماية الوطن، ثم مسيرة التغيير والتصحيح محدش دفع تمنها غيركم".