السيسى فى حفل إفطار الأسرة المصرية: مستعد أسمع منكم أى نقد وأى سؤال تقولوه

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال كلمته فى حفل إفطار الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الأسرة المصرية، اليوم السبت، على هامش افتتاح مشروعات الإسكان الاجتماعى بمدينة بدر.

وقال الرئيس السيسى فى كلمته خلال الحفل: "اسمحولى إنى أرحب بيكم جميعا وسعيد إنى بلتقى بيكم وبتشرف إنى بتكلم معاكم، واسمحولى إنى أوجهلكم كل تحية، ومن خلالكم بوجه التحية لشعب مصر، والحقيقة أنا عايز أسمع منكم، ومستعد أسمع منكم أى حاجة وأى نقد تقولوه وأى سؤال، وبالمناسبة أنا إن شاء الله دايما صريح وصادق، وبتكلم دايما حسب فهمى وحسب معرفتى، وحسب الأمانة اللى تقتضى عليها إنى أتحدث بيها مع الناس".

وأوضح الرئيس: "ما تحقق خلال السنين اللى فاتت، المفروض كان حالنا ميبقاش كده، لأن الواقع اللى كان موجود فى مصر خلال السنين اللى فاتت، كان المفروض إن إحنا منبقاش كده، كان المفروض يبقى حال تانى خالص، والبلد دى كانت تروح فى منطقة تانى خالص".

وتابع: "لما بقول للناس من فضلكم شوفوا الآخرين، مقصدش بكده إنى بدلل على كلامى، لكنى بدلل بفضل ربنا علينا، وبأكد وبستدعى وبقول للناس خلوا بالكم، اللى انتو فيه ده كرم من ربنا علينا، مش شطارتنا بس، يعنى بيكم بفضل الله تحقق ما نحن فيه الآن، اللى هى خطوة من ألف خطوة إحنا محتاجين نتحرك فيها".

وسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الحفل، عددا من عقود الشقق الجديدة للمواطنين، كما كرم ومنح شهادات التقدير للعناصر المتميزة من القائمين على المشروع.