شركة المياه بمحافظات القناة: إجراءات رادعة ضد سرقة المياه وإزالة التعديات

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة عبد الحميد عصمت، استمرار الحملات المكبرة للإدارة العامة المخالفات بالشركة، بالاشتراك مع القطاع التجارى، والتفتيش فى قطاعات محافظات القناة الثلاثة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، بإزالة التعديات على شبكات المياه، والتفتيش على المشتركين وفحص عدادات المياه، وتحصيل المتأخرات ورفع "الوصلات الخلسة" التى يلجأ إليها البعض لسرقة مياه الشرب، للهروب من دفع مستحقات الدولة المالية.





وأشار عصمت، فى تصريح اليوم السبت، إلى أن هناك إجراءات رادعة ضد سرقة المياه، لافتًا إلى أن تلك المخالفات تستنزف موارد الشركة وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات، وأن الشركة ستستمر فى مواجهة تلك الممارسات تطبيقًا لمبدأ العدالة فى حصول المشتركين على جميع الخدمات بصورة قانونية، وحتى تستطيع شركة مياه القناة القيام بدورها على النحو الأمثل من أعمال الصيانة والتشغيل ورفع معدلات الجودة لتقديم خدمات متميزة وأفضل لمواطنى إقليم القناة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة أن الحملة المكبرة أسفرت عن ضبط عدد من الوصلات الخلسة، التى قام بها بعض الأهالى لسرقة مياه الشرب، بالإضافة الى إزالة عددًا من التعديات على شبكات مياه الشرب، مضيفًا أن هذه الوصلات الخلسة تسبب تقليص كميات المياه، وتوفيرها للمواطنين بالإضافة إلى تكبد الشركة خسائر تكلفة إنتاج مياه مهدرة بسبب التعديات، وأن تلك الحملة المكبرة مستمرة، وخاصة خلال موسم الصيف.

وشدد عصمت على ضرورة اتخاذ اللازم لضبط المتهربين من اتباع الإجراءات القانونية لتوصيل خدمة مياه الشرب، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحى، دون سداد مستحقات الشركة، بهدف تحقيق التوزيع العادل للمنتفعين من الخدمات فى إطار حرص الدولة على توفير النفقات ومنع السرقة، وإصلاح النظام الهيكلى لمنظومة مياه الشرب.

وأشار إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى فى ظل الزيادة المستمرة فى عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.