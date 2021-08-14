فى حفل إفطار الأسرة المصرية.. السيسى يسلم عقود الشقق الجديدة للمواطنين

جدة - نرمين السيد - عرضت فضائية إكسترا نيوز، لقطات من حفل إفطار الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الأسرة المصرية، اليوم السبت، على هامش افتتاح مشروعات الإسكان الاجتماعى بمدينة بدر.





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